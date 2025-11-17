Kołecki szczerze o porażce z Łazarzem. Jego komentarz może zaskoczyć

Walką wieczoru będzie rewanż, a zarazem pojedynek mistrzowski o pas w kategorii półciężkiej. W lipcu Marcin Łazarz, po zaciętym i wyniszczającym starciu, znokautował Szymona Kołeckiego. W listopadzie mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów spróbuje zrewanżować się rywalowi i odzyskać trofeum. W rozpisce gali znalazło się aż dwanaście starć - zarówno występy młodych, perspektywicznych zawodników, jak i pojedynki z udziałem największych nazwisk, takich jak Kołecki czy Krzysztof Głowacki.

- Cała gala to nie tylko nasz pojedynek. Kibice zobaczą aż dwanaście świetnych walk. Ale tak, to prawda - moja konfrontacja z Marcinem Łazarzem będzie rewanżem. Cieszę się, że federacja zaproponowała mi tę walkę i że Marcin ją przyjął. Zachował się fair i naprawdę to doceniam. Mam nadzieję, że rewanż dostarczy widzom tyle samo emocji co nasze pierwsze starcie - zapowiedział mistrz olimpijski z Pekinu.

ZOBACZ TAKŻE: Babilon MMA 55: Karta walk. Kto walczy na gali?

Rewanżowy pojedynek Kołeckiego z Łazarzem jest zatem dla zawodnika trenującego w Wilanowie szansą na podwójną nagrodę. W przypadku wygranej Kołecki zostanie mistrzem organizacji Babilon MMA, ale również zrewanżuje się za lipcową porażkę.

- Rozmawialiśmy o walce w Międzyzdrojach i wspólnie - ja, Marcin i Szymon - uznaliśmy, że czas podnieść poprzeczkę. Dołożyliśmy stawkę mistrzowskiego pasa, zwiększyliśmy liczbę rund, bo chcemy dać kibicom naprawdę solidne widowisko sportowe - powiedział Tomasz Babiloński - założyciela firmy Babilon Promotion.

Na gali Babilon MMA 53 Kołecki nie utrzymał swojej imponującej passy zwycięstw w MMA. Złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów został znokautowany w drugiej rundzie przez Łazarza. Pojedynek, wieńczący lipcową galę w Międzyzdrojach, był bardzo widowiskowy. W drugiej rundzie "Bane" stopniowo rozbijał defensywę byłego sztangisty, aż w końcu Kołecki wylądował na macie, gdzie Łazarz przypieczętował zwycięstwo nokautem.

- Nie mam problemu z tym, w jaki sposób przegrałem tamten pojedynek. Myślałem, że będę to bardziej przeżywał, ale nie - nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. Czuję się dobrze i jestem już "na ostatniej prostej" przed kolejną walką. Nawet gdy odtwarzałem ten bój po porażce, nie ruszyło mnie to emocjonalnie. A okazja do rewanżu czeka mnie już za tydzień - zakończył Kołecki.

Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu.