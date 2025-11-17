Końcowy ranking ATP! Które miejsca zajęli Majchrzak i Hurkacz?

Alcaraz awansował na pozycję lidera w poprzednim notowaniu, Sinnerowi odjęto 1500 punktów za triumf w ubiegłorocznych zawodach ATP Finals. Włoch w Turynie powtórzył sukces z 2024 roku, ale to Hiszpan zyskał więcej punktów za finał, gdyż 12 miesięcy temu odpadł po fazie grupowej.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Świątek kończy rok na pierwszym miejscu! Sabalenka znowu wyprzedzona

W niedzielę w decydującym pojedynku ATP Finals Sinner pokonał Alcaraza 7:6 (7-4), 7:5.

Nieobecny z powodu kontuzji w Turynie Serb Novak Djokovic, który niedawno wygrał turniej w Atenach, zdobywając swój 101. tytuł w karierze, utrzymał czwartą lokatę.

Z kolei na najwyższą pozycję w karierze - piątą - awansował Felix Augier-Aliassime. Kanadyjczyk w ATP Finals odpadł w półfinale.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 17 listopada 2025:

1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 12050 pkt

2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 11500

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5160

4. (4) Novak Djokovic (Serbia) 4830

5. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4245

6. (6) Taylor Fritz (USA) 4135

7. (7) Alex de Minaur (Australia) 4135

8. (9) Lorenzo Musetti (Włochy) 4040

9. (5) Ben Shelton (USA) 3970

10. (10) Jack Draper (W. Brytania) 2990

...

64. (66) Kamil Majchrzak (Polska) 861

73. (75) Hubert Hurkacz (Polska) 775

PAP