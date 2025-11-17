Kto pojedzie na mundial? Najważniejsze mecze ostatniej kolejki eliminacji

Niemcy - Słowacja

Niespodziewanie pewni awansu na mundial wciąż nie są Niemcy. Wszystko przez to, że podopieczni Juliana Nagelsmanna sensacyjnie przegrali ze Słowacją w pierwszym meczu 0:2. Nasi południowi sąsiedzi potknęli się jedynie raz - w starciu z Irlandią Północną, przegrywając 0:2. Przed decydującym spotkaniem obie ekipy mają na koncie dwanaście punktów. Lepszym bilansem bramkowym legitymują się Niemcy, co oznacza, że ewentualny remis promuje ich bezpośrednio na przyszłoroczny mundial. Słowacy, by nie grać w barażach, musieliby ponownie pokonać naszych zachodnich sąsiadów.



Austria - Bośnia i Hercegowina

W poprzednim spotkaniu tych dwóch reprezentacji triumfowali Austriacy i to oni przed ostatnim spotkaniem są liderem grupy. Ich wtorkowy rywal - Bośnia i Hercegowina - traci do nich dwa "oczka". Sytuacja w tym wypadku nie jest więc skomplikowana. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Bośni i Hercegowiny oznacza bezpośredni awans reprezentacji Austrii i grę w barażach dla ekipy z Bałkanów.



Szkocja - Dania



Dania w kuriozalnych okolicznościach zremisowała w ostatniej kolejce 2:2 z reprezentacją Białorusi. Ten sensacyjny wynik sprawił, że Szkoci, pomimo porażki 2:3 z Grecją, wciąż są w grze o bezpośredni awans na mundial. Wyspiarze przed własną publicznością na legendarnym Hampden Park postarają się zainkasować trzy punkty, co oznaczałoby, że to reprezentacja Danii musiałaby grać w barażach o awans na turniej.



Walia - Macedonia Północna



Starcie tych dwóch ekip zdaje się być rywalizacją o miejsce w barażach. Teoretycznie jest możliwe, by zwycięzca tego starcia wygrał grupę. By tak się stało, Liechtenstein, który przegrał wszystkie spotkania i nie strzelił żadnej bramki, musiałby pokonać na wyjeździe reprezentację Belgii. Na chwilę obecną na drugiej lokacie, ze względu na korzystniejszy bilans bramek, jest Macedonia i to im ewentualny podział punktów da awans do baraży.



Bezpośredni awans na mundial 2026 wywalczą zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach. Do tych 12 ekip dołączą czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów. 16 zespołów zostanie podzielonych na tzw. cztery ścieżki po cztery reprezentacje, które rozegrają między sobą półfinał, a później finały w formule jednego pojedynku.

