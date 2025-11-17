Kto zagra w siatkarskiej Lidze Mistrzyń? 20 drużyn w walce o trofeum

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek wystartuje dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Czternaście ekip zakwalifikowało się bezpośrednio, dwie otrzymały dzikie karty, a cztery przebrnęły przez kwalifikacje.

Najlepsze drużyny w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

W Lidze Mistrzyń zagrają po cztery drużyny z Turcji oraz Włoch. Trzy zespoły będą reprezentowały Polskę, po dwa Niemcy oraz Francję. Po jednej drużynie w rozgrywkach będą miały Rumunia, Serbia, Bułgaria, Grecja i Portugalia.

Trofeum broni drużyna A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, której liderką jest polska rozgrywająca Joanna Wołosz. W finale poprzedniej edycji, w starciu dwóch ekip z Italii, pokonała Savino Del Bene Scandicci 3:0.

Kto zagra w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w sezonie 2025/2026? Zobacz w galerii zdjęć: