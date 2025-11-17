Łazarz przed galą Babilon MMA 55. "To jest walka na wyniszczenie"

Łazarz, który triumfował w poprzednim starciu poprzez techniczny nokaut w drugiej rundzie, wrócił pamięcią do pierwszego starcia. Było ono tym, na co czekali kibice sportów walki. Zarówno pierwsza i druga runda była pełna emocji i zwrotów akcji.



- Ta pierwsza runda była mega eksplozywna, co też stanowiło o atrakcyjności całego pojedynku. Tam nie było owijania w bawełnę, kibice liczyli na taką walkę - stwierdził reprezentant Białogardu.

42-latek jest przekonany o swoim dobrym przygotowaniu, aczkolwiek zwraca uwagę, że niekiedy przy intensywnej walce, nawet najlepiej przygotowani kondycyjnie zawodnicy odczuwają trudy walki.



- Tlenowo jestem przygotowany bardzo dobrze. Robię wszystko konsekwentnie, sumiennie i wychodzę z czystą głową. Mi się zawsze wydaje, że kondycję mam dobrze zrobioną, jednak wychodzisz do pierwszej rundy, pierwsza runda jest mocna i mówisz "o kurde jest ciężko" - ocenił zawodnik.



Między oboma zawodnikami nie brakuję wzajemnego szacunku. Łazarz z pewnością nie lekceważy Kołeckiego i jest przekonany, że mistrz olimpijskim po raz kolejny postawi trudne warunki. Zwycięzca pierwszej walki jest wręcz przekonany, że w piątkowy wieczór zmierzy się z jeszcze lepszym zawodnikiem niż ostatnio.



- To jest mistrz olimpijski, to jest charakter mistrza olimpijskiego, tego się spodziewamy, że będzie chciał wejść na niemożliwy poziom. Ja jestem przygotowany na to, że on poprawi wszystko i będzie najlepszą wersją siebie. Ja działam w ten sam sposób i poprawiam wszystkie swoje błędy - powiedział Łazarz.



Marcin Łazarz vs Szymon Kołecki to walka wieczoru gali Babilon MMA 55 w Radomiu.



Transmisja gali Babilon MMA 55 na sportowych antenach Polsatu

ST, Polsat Sport