Malta - Polska. Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast po meczu eliminacji MŚ 2026?
Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski skomentują wydarzenia z meczu Malta - Polska w eliminacjach MŚ 2026. Transmisja w poniedziałek około godziny 22.45 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w polskiej grupie eliminacji MŚ 2026. Już wiadomo, że Biało-Czerwoni zajmą drugą lokatę i wystąpią w przyszłorocznych barażach o awans na mundial.
Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski skomentują wydarzenia związane z meczem Malta - Polska oraz ogólnie podsumują, jakie były to eliminacje dla polskich piłkarzy.
Transmisja Polsat Futbol Cast po meczu Malta - Polska w poniedziałek około godziny 22.45 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl