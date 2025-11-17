Malta - Polska. Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast po meczu eliminacji MŚ 2026?

Piłka nożna

Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski skomentują wydarzenia z meczu Malta - Polska w eliminacjach MŚ 2026. Transmisja w poniedziałek około godziny 22.45 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Polsat Futbol Cast podsumuje eliminacje MŚ 2026

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w polskiej grupie eliminacji MŚ 2026. Już wiadomo, że Biało-Czerwoni zajmą drugą lokatę i wystąpią w przyszłorocznych barażach o awans na mundial.

 

Polska z bezpośrednim awansem na MŚ 2026? W teorii to nadal możliwe. Oto, co musi się wydarzyć

 

Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski skomentują wydarzenia związane z meczem Malta - Polska oraz ogólnie podsumują, jakie były to eliminacje dla polskich piłkarzy.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast po meczu Malta - Polska w poniedziałek około godziny 22.45 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
