Malta - Polska. Relacja na żywo
Malta - Polska to mecz ostatniej kolejki eliminacji piłkarskich MŚ 2026. Relacja live i wynik na żywo Malta - Polska na Polsatsport.pl.
Czas na ostatni mecz polskich piłkarzy w eliminacjach MŚ 2026. Po przedostatniej kolejce znamy już ostateczną lokatę Polski, jeśli chodzi o eliminacje - podopieczni Jana Urbana zajmą drugie miejsce i o awans na mistrzostwa świata 2026 powalczą w przyszłorocznych barażach.
Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)
W poprzedniej kolejce Polska zremisowała u siebie z Holandią. Malta natomiast sensacyjnie ograła na wyjeździe Finlandię.
Ostatnie starcie Polski z Maltą to marzec tego roku i pierwsze okienko eliminacji mundialu 2026. Na PGE Narodowym w Warszawie gospodarze zwyciężyli 2:0, a oba gole zdobył Karol Świderski.
Ogólny bilans meczów Polska - Malta to pięć spotkań, pięć zwycięstw Biało-Czerwonych i bilans bramkowy 15:0.
Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Malta - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.Przejdź na Polsatsport.pl