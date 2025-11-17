Malta - Polska. Relacja na żywo

Czas na ostatni mecz polskich piłkarzy w eliminacjach MŚ 2026. Po przedostatniej kolejce znamy już ostateczną lokatę Polski, jeśli chodzi o eliminacje - podopieczni Jana Urbana zajmą drugie miejsce i o awans na mistrzostwa świata 2026 powalczą w przyszłorocznych barażach.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

W poprzedniej kolejce Polska zremisowała u siebie z Holandią. Malta natomiast sensacyjnie ograła na wyjeździe Finlandię.

Ostatnie starcie Polski z Maltą to marzec tego roku i pierwsze okienko eliminacji mundialu 2026. Na PGE Narodowym w Warszawie gospodarze zwyciężyli 2:0, a oba gole zdobył Karol Świderski.

Ogólny bilans meczów Polska - Malta to pięć spotkań, pięć zwycięstw Biało-Czerwonych i bilans bramkowy 15:0.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Malta - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.

BS, Polsat Sport