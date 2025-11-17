Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Biało-Czerwoni w ostatniej kolejce fazy grupowej eliminacji zmierzą się w wyjazdowym starciu z Maltą.

Przypomnijmy - w poprzedniej kolejce Polska zremisowała z Holandią, natomiast Malta sensacyjnie ograła na wyjeździe Finlandię. Tym samym pewnym jest, że Holandia wygra grupę, natomiast Polska zajmie drugą lokatę i o awans na MŚ 2026 powalczy w przyszłorocznych barażach.

- Będą zmiany w składzie. One wynikają z różnych względów. Czasami z żółtych kartek, innym razem z kontuzji. A czasem ktoś puka do reprezentacji i czeka na swoją szansę, więc chcemy mu ją dać - zapowiedział selekcjoner Jan Urban podczas niedzielnej konferencji prasowej na Malcie.

Malta - Polska. Wynik meczu el. MŚ 2026. Kto wygrał?

Wynik meczu Malta - Polska w eliminacjach MŚ 2026 poznamy w poniedziałek 17 listopada. O tym, kto wygrał mecz Malta - Polska, poinformujemy tuż po końcowym gwizdku.

