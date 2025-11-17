Nie awansowali na mundial przez... voodoo? Zaskakujące zarzuty selekcjonera
Malijski trener piłkarzy Nigerii Eric Chelle zarzucił rywalom z Demokratycznej Republiki Konga praktykowanie voodoo podczas serii rzutów karnych w niedzielnym finale afrykańskiego turnieju barażowego o udział w podobnej rywalizacji interkontynentalnej w eliminacjach mistrzostw świata.
- Reprezentacja Nigerii nie zakwalifikowała się na mundial po porażce z Demokratyczną Republiką Konga
- Selekcjoner Nigerii zarzucił rywalom praktykowanie voodoo podczas rzutów karnych
- DRK zagra w barażach międzykontynentalnych o awans na mundial
- Rzuty karne zakończyły się wynikiem 3-4 dla Demokratycznej Republiki Konga
- Zagrożenie voodoo miało mieć miejsce podczas wykonywania rzutów karnych
- Nigeria po raz drugi z rzędu nie pojawi się na mistrzostwach świata
Będące faworytem "Super Orły" niespodziewanie przegrały finał turnieju w Rabacie w konkursie "jedenastek" 3-4 i straciły szanse występu w przyszłorocznym mundialu.
Selekcjoner Nigerii Eric Chelle zarzucił rywalom, że w trakcie serii rzutów karnych przy każdym strzale jeden z członków kongijskiego sztabu... praktykował voodoo. Jak tłumaczył, robił to z wodą bądź czymś podobnym.
- Robił to za każdym razem, dlatego byłem po meczu trochę zdenerwowany - tłumaczył na platformie X Chelle swoją reakcję, gdy zaraz po zakończeniu konkursu karnych wyraźnie wzburzony ruszył w stronę ławki rezerwowych przeciwnego zespołu.
Voodoo to jedna z afrykańskich religii, często jednak utożsamiana z czarną magią i duchami.
Nigerii po raz drugi z rzędu zabraknie w MŚ. Z kolei piłkarze Demokratycznej Republiki Konga w marcu 2026 wystąpią w barażach międzykontynentalnych, gdzie łącznie sześć reprezentacji powalczy o dwie przepustki do mundialu.
Bezpośredni awans z Afryki zapewniły sobie: Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka i Republika Południowej Afryki.Przejdź na Polsatsport.pl