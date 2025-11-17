Nie żyje polski żużlowiec. To legenda klubu
W wieku 71 lat zmarł polski żużlowiec Jerzy Kochman - poinformował Śląsk Świętochłowice w mediach społecznościowych. Był zawodnikiem tego klubu aż czternaście sezonów w latach 1973 - 1986. W trakcie kariery zdobył srebrny medal mistrzostw Polski.
Chodzi konkretnie o zmagania Mistrzostw Polski Par Klubowych w 1983 roku. Kochman zdobył wtedy jedenaście punktów, a dziesięć "oczek" dorzucił Krzysztof Zarzecki. W składzie Śląska był jeszcze legendarny Paweł Waloszek, medalista mistrzostw świata.
Świętochłowiczanie zajęli wówczas drugie miejsce ustępując jedynie Falubazowi Zielona Góra z Andrzejem Huszczą, Janem Krzystyniakiem i Maciejem Jaworkiem w składzie. Trzecie miejsce zajęła Stal Gorzów, w barwach której startowali Edward Jancarz, Jerzy Rembas i Bogusław Nowak.
To jeden z największych sukcesów w dziejach Śląska Świętochłowice, który oprócz tego ma jeszcze jeden srebrny krążek MPPK wywalczony dziesięć lat wcześniej oraz kilka medali Drużynowych Mistrzostw Polski.
Kochman czterokrotnie startował też w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski. Karierę zakończył pod koniec lat '80. Do żużla już nie wrócił. Wyemigrował na stałe do Niemiec.
"Łącząc się w bólu, rodzinie oraz najbliższym w tych trudnych chwilach składamy wyrazy współczucia" — przekazał w poniedziałkowy poranek klub ze Świętochłowic za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Śląsk na początku XXI wieku zniknął z żużlowej mapy Polski, ale okres posuchy dobiegnie końca w 2026 roku, kiedy drużyna ze Świętochłowic wreszcie przystąpi do rozgrywek ligowych.Przejdź na Polsatsport.pl