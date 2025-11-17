Nie żyje polski żużlowiec. To legenda klubu

Krystian NatońskiŻużel

W wieku 71 lat zmarł polski żużlowiec Jerzy Kochman - poinformował Śląsk Świętochłowice w mediach społecznościowych. Był zawodnikiem tego klubu aż czternaście sezonów w latach 1973 - 1986. W trakcie kariery zdobył srebrny medal mistrzostw Polski.

Płonąca świeca na czarnym tle.
fot. PAP
Klub ze Świętochłowic przekazał kondolencje rodzinie zmarłego zawodnika

Chodzi konkretnie o zmagania Mistrzostw Polski Par Klubowych w 1983 roku. Kochman zdobył wtedy jedenaście punktów, a dziesięć "oczek" dorzucił Krzysztof Zarzecki. W składzie Śląska był jeszcze legendarny Paweł Waloszek, medalista mistrzostw świata.

 

Świętochłowiczanie zajęli wówczas drugie miejsce ustępując jedynie Falubazowi Zielona Góra z Andrzejem Huszczą, Janem Krzystyniakiem i Maciejem Jaworkiem w składzie. Trzecie miejsce zajęła Stal Gorzów, w barwach której startowali Edward Jancarz, Jerzy Rembas i Bogusław Nowak.

 

To jeden z największych sukcesów w dziejach Śląska Świętochłowice, który oprócz tego ma jeszcze jeden srebrny krążek MPPK wywalczony dziesięć lat wcześniej oraz kilka medali Drużynowych Mistrzostw Polski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz Grand Prix na żużlu 2026. Kiedy wyścigi?

 

Kochman czterokrotnie startował też w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski. Karierę zakończył pod koniec lat '80. Do żużla już nie wrócił. Wyemigrował na stałe do Niemiec.

 

"Łącząc się w bólu, rodzinie oraz najbliższym w tych trudnych chwilach składamy wyrazy współczucia" — przekazał w poniedziałkowy poranek klub ze Świętochłowic za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Śląsk na początku XXI wieku zniknął z żużlowej mapy Polski, ale okres posuchy dobiegnie końca w 2026 roku, kiedy drużyna ze Świętochłowic wreszcie przystąpi do rozgrywek ligowych.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJERZY KOCHMANŚLĄSK ŚWIĘTOCHŁOWICEŻUŻEL
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Zmarzlik na 5. miejscu w 90. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 