Nie żyje polski żużlowiec. To legenda klubu

Chodzi konkretnie o zmagania Mistrzostw Polski Par Klubowych w 1983 roku. Kochman zdobył wtedy jedenaście punktów, a dziesięć "oczek" dorzucił Krzysztof Zarzecki. W składzie Śląska był jeszcze legendarny Paweł Waloszek, medalista mistrzostw świata.

Świętochłowiczanie zajęli wówczas drugie miejsce ustępując jedynie Falubazowi Zielona Góra z Andrzejem Huszczą, Janem Krzystyniakiem i Maciejem Jaworkiem w składzie. Trzecie miejsce zajęła Stal Gorzów, w barwach której startowali Edward Jancarz, Jerzy Rembas i Bogusław Nowak.

To jeden z największych sukcesów w dziejach Śląska Świętochłowice, który oprócz tego ma jeszcze jeden srebrny krążek MPPK wywalczony dziesięć lat wcześniej oraz kilka medali Drużynowych Mistrzostw Polski.

Kochman czterokrotnie startował też w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski. Karierę zakończył pod koniec lat '80. Do żużla już nie wrócił. Wyemigrował na stałe do Niemiec.

"Łącząc się w bólu, rodzinie oraz najbliższym w tych trudnych chwilach składamy wyrazy współczucia" — przekazał w poniedziałkowy poranek klub ze Świętochłowic za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Śląsk na początku XXI wieku zniknął z żużlowej mapy Polski, ale okres posuchy dobiegnie końca w 2026 roku, kiedy drużyna ze Świętochłowic wreszcie przystąpi do rozgrywek ligowych.

