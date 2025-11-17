Niemcy pomogli Polakom! Bardzo ważny wynik dla Biało-Czerwonych

Niemcy pokonały Słowację aż 6:0 i zapewniła sobie bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Dla Polski ten rezultat ma duże znaczenie, ponieważ pozwolił utrzymać Biało-Czerwonym miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem par europejskich baraży o awans na MŚ 2026.

Niemcy od pierwszego gwizdka narzucili tempo i całkowicie kontrolowali przebieg rywalizacji. Ostatecznie rozbili Słowację 6:0. Zespół Juliana Nagelsmanna błyskawicznie zbudował przewagę i już do przerwy prowadził czteroma bramkami. Dwa gole zdobył Leroy Sane, a po jednym trafieniu dołożyli Serge Gnabry, Nick Woltemade, Ridle Baku oraz Assan Ouedraogo.

 

Wynik ten ma kluczowe znaczenie dla reprezentacji Polski. Dzięki niemu Biało-Czerwoni utrzymali miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem par barażowych o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Aby tak się stało, Niemcy musieli pokonać Słowację, co pozwoliło Polakom zachować realne szanse na korzystne rozstawienie w drugiej fazie eliminacji.

 

Do utrzymania pozycji brakuje jeszcze spełnienia dwóch warunków. We wtorkowych spotkaniach eliminacyjnych Dania nie może polec w starciu ze Szkocją, a Austria musi zremisować lub wygrać z Bośnią i Hercegowiną.

 

Przypomnijmy, że poniedziałkowe zwycięstwo 3:2 nad Maltą było dla drużyny selekcjonera Jana Urbana ostatnim występem w fazie grupowej kwalifikacji do mundialu 2026.

 

Losowanie europejskich baraży o awans na MŚ 2026 odbędzie się 20 listopada o godzinie 13 w Zurychu i wyłoni cztery ścieżki barażowe. Każdą z nich tworzyć będą cztery reprezentacje - po jednej z każdego koszyka. Półfinały zaplanowano na 26 marca, a finały pięć dni później.

 

Nasi zachodni sąsiedzi awansowali na mundial po raz osiemnasty z rzędu. W tym czasie dwukrotnie pełnili rolę gospodarza mistrzostw świata, a ostatni raz na turnieju zabrakło ich w 1950 roku. Niemcy dołączyli tym samym do innych europejskich kwalifikantów: Anglii, Francji, Chorwacji, Portugalii, Holandii, Norwegii, którzy zapewnili sobie udział w turnieju organizowanym w USA, Kanadzie i Meksyku.

 

Zapewniony udział w turnieju ma już 31 drużyn z eliminacji oraz trzej gospodarze. W barażach znalazła się natomiast Słowacja, która w decydującej fazie eliminacji MŚ 2026 może być jednym z potencjalnych rywali Polski.

 

Niemcy - Słowacja 6:0 (4:0)

Bramki: Nick Woltemade 18; Serge Gnabry 29; Leroy Sane 36, 41; Ridle Baku 67; Assan Ouedraogo 79.

 

Niemcy: Oliver Baumann - Joshua Kimmich (64. Ridle Baku), Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (64. Malick Thiaw), David Raum (72. Nathaniel Brown) - Aleksandar Pavlovic (46. Felix Nmecha), Leon Goretzka - Leroy Sane, Serge Gnabry, Florian Wirtz (77. Assan Ouedraogo) - Nick Woltemade.

 

Słowacja: Martin Dubravka - Norbert Gyomber (46. Ivan Schranz), Milan Skriniar, Adam Obert, David Hancko - Matus Bero (24. Tomas Rigo), Stanislav Lobotka, Ondrej Duda (46. Lubomir Satka) - David Duris (82. Peter Pekarik), David Strelec (67. Tomas Bobcek), Leo Sauer.

 

Żółta kartka: Malick Thiaw, Jonathan Tah.

 

Sędziował: Francois Letexier (Francja).

