Niepokonany Urban kontra Malta. Zwycięska passa zostanie podtrzymana?

63-letni Urban przejął kadrę w lipcu po tym, jak miesiąc wcześniej - po porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata i z powodu konfliktu o opaskę kapitana z Robertem Lewandowskim - z prowadzenia drużyny narodowej zrezygnował Michał Probierz.





ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026: Holandia - Litwa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Nowy trener zadebiutował 4 września w wyjazdowym meczu kwalifikacji mundialu 2026 właśnie z Holandią, zakończonym remisem 1:1. Trzy dni później w Chorzowie jego podopieczni pokonali Finów 3:1, a stawką również były eliminacyjne punkty.

Natomiast w październiku Polacy w spotkaniu towarzyskim wygrali z Nową Zelandią 1:0, a następnie umocnili się na drugim miejscu w eliminacyjnej grupie, zwyciężając w Kownie Litwę 2:0.

W piątek w Warszawie Biało-Czerwoni w rewanżu z Holendrami ponownie zremisowali 1:1, a Urban przedłużył do pięciu serię meczów bez porażki w roli szkoleniowca drużyny narodowej. Konfrontacja kadry z Maltą będzie ostatnią w tym roku.

ST, PAP