Nowe twarze w Babilon MMA. Kto zaskoczy w Radomiu?

Organizacja Babilon MMA wraca z najmocniejszą kartą w 2025 roku. W Radomiu czekają nas dwa wielkie rewanże, ale również pojedynki młodych zawodników. Organizacja ewidentnie postanowiła lekko odświeżyć listę swoich fighterów, gdyż na gali zobaczymy aż 11 debiutujących w Babilon MMA.

Oczywiście tym najgłośniejszym będzie Krzysztof Głowacki, który w przeszłości był związany z Tomaszem Babilońskim. Było to jednak w czasach jego kariery bokserskiej. Przypomnijmy, że "Główka" był dwukrotnym mistrzem świata WBO w wadze junior ciężkiej.

Głowacki stanie do rewanżu z Jordanem Nandorem, dla którego również będzie to pierwsza styczność z organizacją. Ich pierwsza walka miała miejsce na gali KSW 104 i zakończyła się decyzją No Contest, po tym jak Francuz nieumyślnie włożył palec w oko Polaka.

W piątek po raz pierwszy do klatki Babilon MMA wejdą również Arturs Ozolins, Adrian Wieliczko, Dawid Pietluch, Sergiej Kołotiuk, Konstanty Ruśniak, Bartłomiej Skowyra, Alan Wiąk oraz Krzysztof Śmigacz. Jak się zaprezentują? Odpowiedź już w piątek.

Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight. Od 20.00 również w Super Polsacie. Cała gala również na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport