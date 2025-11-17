Ogłoszono nominacje do tytułu Sportowca Roku. Mistrz świata pominięty!

33-letni dyskobol był bohaterem jednego z najbardziej emocjonujących finałów 2025 roku w szwedzkim sporcie. Podczas mistrzostw świata w Tokio Stahl wydarł rywalom złoto w ostatnim (!) rzucie, uzyskując 71,46 m. Okazało się jednak, że dla jurorów było to za mało, by znaleźć się w gronie nominowanych.

W gronie ośmiorga nazwisk znalazły się cztery kobiety i czterech mężczyzn. Spośród pań nominowane zostały: Ebba Andersson (biegi narciarskie, trzykrotna złota medalistka tegorocznych MŚ w Trondheim), Jonna Sundling (biegi narciarskie, trzy złota i brąz podczas MŚ w Trondheim), Isabelle Haak (siatkówka, triumfatorka i MVP Ligi Mistrzyń) oraz Jenny Rissveds (kolarstwo górskie i szosowe, złota i srebrna medalistka MŚ oraz dwukrotna złota medalistka ME w kolarstwie górskim). Wśród mężczyzn o tytuł powalczą: Armand Duplantis (skok o tyczce, mistrz świata 2025 w hali i na otwartym stadionie, który w mijającym roku czterokrotnie bił rekord świata), Andreas Almgren (biegi długodystansowe, brązowy medalista MŚ na 10000 metrów z Tokio i rekordzista Europy w biegu na 5000 metrów), Truls Moregardh (tenis stołowy, brązowy medalista MŚ) oraz Dalian Dawody (muay thai, mistrz świata z 2025 roku).

Wcześniej ogłoszono nominacje do tytułu Debiutanta Roku. O nagrodę powalczą: Alba Bostrom (trójbój siłowy), Ella Halvarsson (biathlon), Jacob Holting Nilsson i Elmer Andersson (siatkówka plażowa) oraz Engla Nilsson (lekkoatletyka).

Gala Sportowca Roku w Szwecji odbędzie się 21 stycznia w Avicii Arenie w Sztokholmie.

Polscy kibice poznali z kolei wszystkich nominowanych w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Szczegóły pod tym linkiem.