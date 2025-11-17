Gdzie obejrzeć mecz Nowak-Mosty MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki?

Oba zespoły plasują się w tym sezonie w dolnej części tabeli. Teoretycznie obie mają szanse na udział w fazie play-off, ale bliżej niej są będzinianie. Siatkarze Sparty na razie muszą walczyć o to, by utrzymać się w PLS 1. Lidze.

W ostatnim spotkaniu ekipa MKS-u Będzin przegrali z Lechią Tomaszów Mazowiecki 1:3. Drużyna z Grodziska Mazowieckiego miała więcej powodów do zadowolenia. W czterech setach triumfowała w starciu z Necko Augustów.

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

KP, PAP