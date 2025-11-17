Gdzie obejrzeć mecz Nowak-Mosty MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki?

PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki. Transmisja TV i stream online
Nowak-Mosty MKS Będzin kontra Sparta Grodzisk Mazowiecki to ostatnie spotkanie 10. kolejki PLS 1. Ligi. Kto je wygra? Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.
Oba zespoły plasują się w tym sezonie w dolnej części tabeli. Teoretycznie obie mają szanse na udział w fazie play-off, ale bliżej niej są będzinianie. Siatkarze Sparty na razie muszą walczyć o to, by utrzymać się w PLS 1. Lidze.
ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal wróci do PlusLigi? To może być szok dla polskich kibiców
W ostatnim spotkaniu ekipa MKS-u Będzin przegrali z Lechią Tomaszów Mazowiecki 1:3. Drużyna z Grodziska Mazowieckiego miała więcej powodów do zadowolenia. W czterech setach triumfowała w starciu z Necko Augustów.
Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Sparta Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl