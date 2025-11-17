PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Cuprum Stilon Gorzów kontra Ślepsk Malow Suwałki to ostatnie spotkanie szóstej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl.

Powiedzieć, że Cuprum i Ślepsk kiepsko rozpoczęły sezon, to jak nic nie powiedzieć. Dla obu drużyn jest to mecze na przełamanie. Któraś z nich po niemal miesiącu grania odniesie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Kto to będzie?

 

ZOBACZ TAKŻE: Odwrócili losy hitu PlusLigi! Siatkarze Asseco Resovii nadal niepokonani

 

W poprzednim starciu siatkarze z Gorzowa Wielkopolskiego byli blisko wygranej. Ostatecznie po pięciosetowym boju ulegli Energa Trefl Gdańsk. Suwałczanie z kolei w trzech setach ulegli Indykpolowi AZS Olsztyn. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 