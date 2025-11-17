Powiedzieć, że Cuprum i Ślepsk kiepsko rozpoczęły sezon, to jak nic nie powiedzieć. Dla obu drużyn jest to mecze na przełamanie. Któraś z nich po niemal miesiącu grania odniesie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Kto to będzie?

W poprzednim starciu siatkarze z Gorzowa Wielkopolskiego byli blisko wygranej. Ostatecznie po pięciosetowym boju ulegli Energa Trefl Gdańsk. Suwałczanie z kolei w trzech setach ulegli Indykpolowi AZS Olsztyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport