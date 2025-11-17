Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Gościem Marka Magiery oraz Jakuba Bednaruka będzie obecny trener JSW Jastrzębskiego Węgla - Andrzej Kowal. Doświadczony szkoleniowiec uchyli rąbka tajemnicy na temat pracy z nowym zespołem i celach drużyny na rozpoczęty miesiąc temu nowy sezon PlusLigi.

Tematem dyskusji w programie będą również zmagania ligowe, która rozpędzają się z każdym tygodniem. Mowa o rozgrywkach w PlusLidze oraz Tauron Lidze. Niedługo rozpocznie się również rywalizacja w europejskich pucharach.

Po zakończonych kilku kolejkach PlusLigi i Tauron Ligi można pokusić się o wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących formy poszczególnych zespołów. Analizy i komentarzy z pewnością nie zabraknie w "Polsat SiatCast".

Transmisja "Polsat SiatCast" we wtorek 18 listopada od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport