Ponad dwa lata czekania! Przełomowa wiadomość w sprawie Barcelony

Na razie trybuny będą otwarte tylko częściowo. Dozwolona pojemność wynosi 45 401 miejsc, czyli znacznie poniżej 105 000, które obiekt ma mieć po zakończeniu remontu.

„Mecz 13. kolejki z Athletic Club, zaplanowany na sobotę 22 listopada o godzinie 16.15, zostanie w końcu rozegrany na Spotify Camp Nou.

Barcelona świętuje możliwość ponownego rywalizowania na swoim stadionie i kontynuuje realizację kompleksowego projektu transformacji nowego Camp Nou” - poinformował klub w poniedziałkowym oświadczeniu.

Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ostatni raz rozegrała tam oficjalny mecz 28 maja 2023 roku z Mallorcą, zanim stadion został zamknięty z powodu gruntownego remontu.

Od tego czasu „Duma Katalonii” występowała w roli gospodarza na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys.

Klub poinformował, że współpracuje z UEFA, aby rozegrać również mecz Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt na przebudowanym Camp Nou.

Próba generalna obiektu miała miejsce już 7 listopada, gdy zorganizowano otwarty dla kibiców trening zespołu. Na trybunach zasiadło 23 000 widzów, wszystko poszło zgodnie z planem.

Broniąca tytułu drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego jest po 12 kolejkach wiceliderem hiszpańskiej ekstraklasy. Zgromadziła 28 punktów, o trzy mniej od Realu Madryt.

IM, PAP