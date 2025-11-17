Puchar Davisa 2025. Wyniki, terminarz, transmisje

Tytułu w Pucharze Davisa przed własną publicznością bronić będą Włosi. Zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego wygrali bowiem dwie ostatnie edycje tych zmagań. Wtedy do triumfów Italię prowadził Jannik Sinner. Tym razem jeden z najlepszych tenisistów świata zrezygnował z występu.

ZOBACZ TAKŻE: Przyjaźniła się ze Świątek. Później Polka nie miała dla niej litości

W turnieju od ćwierćfinałów udział weźmie osiem zakwalifikowanych drużyn. Oprócz gospodarzy, w Bolonii powalczą zespoły Austrii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Czech, Argentyny oraz Niemiec.

Plan transmisji, wyniki i terminarz turnieju finałowego Pucharu Davisa 2025:

Wtorek, 18 listopada:

16:00 - ćwierćfinał: Francja - Belgia (16:00 - Polsat Sport 2, 21:00 - Polsat Sport 3, 16:00 - Polsat Box Go)