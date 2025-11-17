Siatkarski wicemistrz kraju zwalnia trenera! Zarząd ma dość fatalnych wyników

32-krotni mistrzowie Grecji przeżywają obecnie ogromny kryzys. "Biało-Czerwoni" nie tylko przegrali dwa z trzech spotkań bieżącego sezonu krajowej ligi A1, ale i sensacyjnie odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając w drugiej rundzie kwalifikacji z hiszpańskim Guaguas Las Palmas.

Jak podaje "Gazzetta", zarząd klubu przestał wierzyć, że Andrea Gardini będzie jeszcze w stanie przywrócić zespół na właściwe tory i jeszcze w poniedziałek (17 listopada) zamierza rozwiązać umowę z Włochem.

"Olympiakos będzie kontynuował sezon bez Gardiniego, a szkoleniowiec odejdzie z klubu do końca dnia. Po słabej końcówce poprzedniego sezonu, w którym ekipa z Pireusu przegrała finałową serię z Panathinaikosem 0-3, bieżące rozgrywki drużyna rozpoczęła równie fatalnie, ponosząc dwie porażki w trzech spotkaniach ligowych i odpadając z Ligi Mistrzów. Z naszych informacji wynika, że obie strony uzgodniły już warunki rozstania, a oficjalny komunikat klubu jest tylko kwestią czasu" - podaje grecka "Gazzetta".

Zdaniem mediów, zarząd klubu zamierza zatrudnić w miejsce Włocha innego zagranicznego trenera. Nazwiska potencjalnych kandydatów na to stanowisko są póki co utrzymywane w tajemnicy, ale działacze chcą sfinalizować umowę jeszcze przed najbliższym meczem ligowym Olympiakosu (22 listopada z AO Foinikas Syros).

Jeżeli negocjacje ze szkoleniowcami będą się przedłużały, na ławce trenerskiej w spotkaniu z ekipą z Syros zasiądzie tymczasowo Antonis Vourderis, dotychczasowy asystent Andrei Gardiniego.

Gardini trafił do Olympiakosu w sezonie 2024/2025. Wcześniej pracował między innymi w PGE GiEK Skrze Bełchatów, Jastrzębskim Węglu, Gas Sales Piacenza, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i Indykpolu AZS-ie Olsztyn.