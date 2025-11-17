Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek ŁKS! Nie brakowało emocji i zwrotów akcji

Spotkanie lepiej otworzyły siatkarki Stali, które dość szybko zbudowały sobie solidną punktową zaliczkę (5:2, 12:7). Równie szybko jednak ją roztrwoniły - łodzianki wykorzystały błędy własne rywalek i najpierw wyrównały (14:14), a później uzyskały przewagę (16:18). W końcówce inicjatywa należała do ekipy ŁKS - asa posłała Daria Szczyrba, po chwili blok łodzianek na wagę piłki setowej (19:24), rywalki obroniły się w dwóch akcjach, ale Szczyrba zamknęła seta skutecznym atakiem (21:25).

Drugą odsłonę mielczanki rozpoczęły od falstartu. Serwowała Regiane Bidias, a ŁKS zapisywał kolejne punkty na swoim koncie (0:8). Po takim wstępie wydawało się, że ekipę z Łodzi trudno będzie dogonić. Mielczanki tymczasem systematycznie zmniejszały różnię - do czterech (7:11), trzech (16:19), dwóch oczek (18:20). W końcówce wyrównały (22:22) i wygrały kluczowe akcje seta. Ostatni punkt wywalczyła Rozalia Moszyńska (25:23).

Początek trzeciej partii również dla łodzianek (2:6), które tym razem nie dały rywalkom dojść do głosu w dalszej części seta. Siatkarki ŁKS grały skuteczniej w ofensywie, lepiej prezentowały się w polu zagrywki i utrzymywały punktowy dystans (8:12, 11:19). W końcówce Stal wygrała cztery akcje z rzędu (16:21), ale łodzianki nie pozwoliły im na więcej. Atak Soni Stefanik ze środka i błąd siatkarek z Mielca dały przyjezdnym ostatnie punkty (17:25).

Set numer cztery to kolejny falstart gospodyń (0:4), które tym razem dość szybko odrobiły straty (10:10). Gra się wyrównała, a później minimalną przewagę uzyskały siatkarki Stali - po asie serwisowym Julii Bińczyckiej prowadziły 19:17. Końcówka to walka punkt za punkt. Regiane Bidias wywalczyła piłkę setową dla ŁKS (23:24), ale Anna Bączyńska atakiem blok-aut rozpoczęła rywalizację na przewagi. W niej jedna i druga drużyna miała szansę na zakończenie seta. Rozstrzygające okazały się dwa punktowe bloki drużyny z Łodzi (29:31).

Skrót meczu Stal - ŁKS:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Aleksandra Kazała (25), Natasha Calkins (13), Anna Bączyńska (13), Rozalia Moszyńska (11) – Stal; Mariana Brambilla, Daria Szczyrba (18), Anna Obiała (16), Regiane Bidias (14), Sonia Stefanik (10) – ŁKS. Łodzianki lepiej punktowały zagrywką (2–5) oraz blokiem (8–12), popełniły też mniej błędów własnych (18, przy 23 rywalek). MVP: Anna Obiała (11/21 = 52% skuteczności w ataku + 5 bloków).

ITA Tools Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (21:25, 25:23, 17:25, 29:31)

Stal: Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Natasha Calkins, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska, Julia Bińczycka – Julia Mazur (libero) oraz Anna Bączyńska, Nina Nesimovic, Aleksandra Walczak. Trener: Miłosz Majka.

ŁKS: Anna Obiała, Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba, Regiane Bidias – Anna Pawłowska (libero) oraz Wiktoria Kowalczyk, Daniela Cechetto. Trener: Adrian Chyliński.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI