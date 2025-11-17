Kapitalne widowisko w starciu outsiderów PlusLigi! Decydował tie-break

Obie drużyny nerwowo rozpoczęły tę niezwykle ważną dla nich konfrontację. Wynik długo krążył wokół remisu (7:7, 15:15). W drugiej połowie seta inicjatywę zaczęli przejmować suwalczanie. Wygrali trzy kolejne akcje (17:20) i nie oddal przewagi w końcówce. Ważne akcje kończył Bartosz Filipiak, a zerwany atak gospodarzy przyniósł ekipie Ślepska ostatni punkt (21:25).

Początek drugiego seta to minimalna przewaga ekipy z Suwałk (6:8), później jednak gospodarze odwrócili wynik (11:9, 14:11). Siatkarze Ślepska odrobili straty (17:17), ale końcówka należała do skuteczniejszych w ataku gospodarzy. Kamil Kwasowski skutecznym atakiem ustalił wynik na 25:23.

W trzeciej odsłonie znów dobre otwarcie zaliczyli suwalczanie (3:6), ale gospodarze odrobili straty (7:7). W środkowej części oglądaliśmy powtórkę tej sytuacji - 10:13 po dwóch asach Bartosza Filipiaka i szybkie wyrównanie (13:13). Później przewaga przechodziła z rąk do rąk - 18:17 dla Stilonu, 18:20 dla Ślepska i znów przewaga gorzowian, gdy dwa asy posłał Mathis Henno (21:20). W końcówce suwalczanie kończyli akcje w ataku, ale zepsuli trzy zagrywki. Seta zwieńczyła gra na przewagi, którą gospodarze rozstrzygnęli punktowym blokiem (28:26).

Gorzowianie szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę w czwartej partii (8:4). Goście próbowali gonić wynik, ale Stilon utrzymywał przewagę (12:8, 17:11). Kolejny zryw Ślepska przyniósł dwa asy Henrique Honorato i zmniejszenie różnicy do dwóch oczek (19:17). W końcówce gospodarze popełnili kilka kosztownych błędów, a suwalczanie odrobili straty i mieli piłkę setową po ataku Bartosza Filipiaka (23:24). Odpowiedział Mathis Henno i znów mieliśmy seta na przewagi. Wojnę nerwów wygrała tym razem drużyna z Suwałk (27:29).

Uskrzydleni siatkarze z Suwałk z większym animuszem przystąpili do tie-breaka, po asie Bartosza Filipiaka gospodarze przegrywali 1:6. Cuprum Stilon szybko złapał kontakt (5:6), ale punktowa zagrywka Antoniego Kwasigrocha dała gościom trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Gospodarze gonili wynik, ale jakby emocji było mało, przy stanie 10:12 doszło do spornej sytuacji, która na kilka minut przerwała mecz. Przyjezdni utrzymali przewagę. Filipiak popisał się punktową zagrywką na wagę piłki meczowej (11:14). Rywale obronili się w dwóch akcjach, ale atakujący Ślepska skończył mecz skutecznym atakiem (13:15).

Najwięcej punktów: Mathis Henno (29), Chizoba Neves (23), Kamil Kwasowski (11) – Stilon; Bartosz Filipiak (31), Henrique Honorato (18), Antoni Kwasigroch (12), Asparuh Asparuhov (11) – Ślepsk. Emocjonujące spotkanie trwało 2 godziny i 37 minut. MVP: Bartosz Filipiak (24/58 = 41% skuteczności w ataku + 5 asów + 2 bloki).

Cuprum Stilon Gorzów – Ślepsk Malow Suwałki 2:3 (21:25, 25:23, 28:26, 27:29, 13:15)

Stilon: Thiago Veloso, Marcin Waliński, Patryk Niemiec, Chizoba Neves, Mathis Henno, Marcin Kania – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Wojciech Więcławski, Kamil Kwasowski, Daniel Gąsior, Kamil Dembiec (libero), Mateusz Maciejewicz, Krzysztof Rejno. Trener: Hubert Henno.

Ślepsk: Henrique Honorato, Jan Nowakowski, Bartosz Filipiak, Asparuh Asparuhov, David Smith, Karol Jankiewicz – Bartosz Mariański (libero) oraz Damian Wierzbicki, Antoni Kwasigroch, Joaquin Gallego. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

