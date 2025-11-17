Zakończyły się eliminacje MŚ 2026 w grupie G. W poniedziałek w ostatniej kolejce reprezentacja Polski ograła Maltę, a Holandia - Litwę.



Takie wyniki oznaczają, że Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce z dorobkiem 17 punktów. Do pierwszych Holendrów stracili trzy oczka.



Tym samym podopieczni Jana Urbana zagrają w barażach o awans na mundial. Za to Holendrzy są już pewni udziału na przyszłorocznym turnieju.

Tabela grupy Polski w el. MŚ 2026. Które miejsce zajęli polscy piłkarze?

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

1. Holandia 8, 6, 2, 0, 27-4, 20 - awans

2. Polska 8, 5, 2, 1, 14-7, 17

3. Finlandia 8, 3, 1, 4, 8-14, 10

4. Malta 8, 1, 2, 5, 4-19, 5

5. Litwa 8, 0, 3, 5, 6-15, 3