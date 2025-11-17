Kończą się eliminacje MŚ 2026. Reprezentacja Polski ma do rozegrania jeszcze jeden mecz - w poniedziałek z Maltą na wyjeździe. W czwartek natomiast Biało-Czerwoni sprawili niespodziankę, remisując u siebie z Holandią 1:1. Oranje w ostatniej serii gier podejmą Litwę.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

Po siedmiu kolejkach Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 14 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc do Holandii trzy oczka. W związku z porażką Finlandii z Maltą, Polska zagwarantowała sobie udział w barażach o awans do MŚ 2026.

Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

Tabela grupy Polski el. MŚ 2026. Które miejsce zajmują polscy piłkarze?

Tabela grupy Polski w el. MŚ 2026. Które miejsce zajmują polscy piłkarze?

BS, Polsat Sport