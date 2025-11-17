Tauron Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ITA TOOLS Stal Mielec kontra ŁKS Commercecon Łódź to spotkanie szóstej kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl.

Siatkarki z Łodzi mają rozegrane o jedno spotkanie mniej niż reszta zespołów, a mimo to plasują się w czołówce tabeli Tauron Ligi. Na jej dole plasują się z kolei zawodniczki z Mielca, które zdobyły do tej pory tylko cztery punkty. 

 

ŁKS w ostatnim spotkaniu nie dał szans ekipie Sokoła & Hagric Mogilno. Pretendentki do medalu wygrały 3:0. Starcie mielczanek z UNI Opole zakończyło się podobnym wynikiem, tyle że to "Akademiczki" okazały się lepsze, a Stal musiała przełknąć kolejną gorycz porażki. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
SIATKÓWKATAURON LIGA

