Testy MotoGP. Transmisja online

Niestety na motocyklu nie zobaczymy mistrza świata, Marca Marqueza, który wciąż walczy z kontuzją, za to pojawi się kilka nowych twarzy. Do stawki MotoGP dołączy mistrz świata Moto2, Brazylijczyk - Diogo Moreira, który będzie w kolejnym sezonie, startował na motocyklu Honda w ekipie LCR.

Wszystkie oczy motocyklowego świata zwrócone będą na trzykrotnego mistrza świata World Superbike - Topraka Razgatioglu. Przed tureckim mistrzem ogromne wyzwanie, by zrozumieć całkowicie nową konstrukcję Yamahy z nowym silnikiem V4.

Testy rozpoczynają się we wtorek 18 listopada o godzinie 10:00 i zostaną pokazane na Polsatsport.pl