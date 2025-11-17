Testy MotoGP. Transmisja online

Dopiero co opadł kurz po ostatniej rundzie mistrzostw świata MotoGP, a już we wtorek, na torze w Walencji, zawodnicy klasy królewskiej rozpoczną przygotowanie do sezonu 2026. Transmisja na Polsatsport.pl.

Motocyklista w czarno-czerwonym kombinezonie z zielonymi elementami na kasku jest unoszony przez tłum ludzi.
fot. PAP

Niestety na motocyklu nie zobaczymy mistrza świata, Marca Marqueza, który wciąż walczy z kontuzją, za to pojawi się kilka nowych twarzy. Do stawki MotoGP dołączy mistrz świata Moto2, Brazylijczyk - Diogo Moreira, który będzie w kolejnym sezonie, startował na motocyklu Honda w ekipie LCR.

 

Wszystkie oczy motocyklowego świata zwrócone będą na trzykrotnego mistrza świata World Superbike - Topraka Razgatioglu. Przed tureckim mistrzem ogromne wyzwanie, by zrozumieć całkowicie nową konstrukcję Yamahy z nowym silnikiem V4.

 

Testy rozpoczynają się we wtorek 18 listopada o godzinie 10:00 i zostaną pokazane na Polsatsport.pl

