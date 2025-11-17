To wtedy Iga Świątek zakończy karierę? Padła konkretna data! Wszystko przez Zmarzlika

Świątek i Zmarzlik to dwie legendy polskiego sportu. Tenisistka ma już na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych, podczas gdy żużlowiec wywalczył sześć tytułów indywidualnego mistrza świata. Ten drugi zjawił się w Gorzowie, gdzie przez wiele lat reprezentował barwy macierzystej Stali, i dopingował naszą singlistkę z trybun.

Jeszcze przed rozpoczęciem pojedynku Świątek z Gabrielą Lee, Zmarzlik spotkał się z nimi na korcie i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie.

- Robert Lewandowski i Iga Świątek to wielkie postacie polskiego sportu i stanowią dla mnie wielką inspirację. Fajnie jest móc zobaczyć inny sport oraz polski zespół z Igą na czele. To zupełnie inny klimat niż na żużlu - rzekł Zmarzlik w rozmowie z Tomaszem Lorkiem.

ZOBACZ TAKŻE: Końcowy ranking ATP! Które miejsca zajęli Majchrzak i Hurkacz?

Do wyjątkowego spotkania dwóch wielkich sportowców odniosła się również Świątek na pomeczowej konferencji prasowej.

- Rozmowy między nawet najlepszymi sportowcami tak nie wyglądają, że mówi się "Hej, mistrzu! Jak to jest być mistrzem?" (śmiech – dop. red.), więc porozmawialiśmy, jak normalni ludzie. To było bardzo miłe - przyznała Polka.

Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu życzy Zmarzlikowi jeszcze długiej kariery, jednocześnie sugerując kiedy ona może już skończyć z grą.

- Nigdy nie oglądałam Bartka na żywo, więc chciałabym kiedyś to zrobić. Powiedziałam mu, że mam nadzieję, iż jeszcze za dziesięć lat, jak skończę karierę, to może on jeszcze będzie jeździć. Byłoby fajnie przyjść na zawody - powiedziała.

W 2035 roku Iga Świątek będzie mieć 34 lata, natomiast Bartosz Zmarzlik będzie miał 40 lat, co w przypadku żużlowców nie jest problemem w kontynuowaniu owocnej kariery.

Polsat Sport