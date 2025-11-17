Tomasz Fornal wróci do PlusLigi? To może być szok dla polskich kibiców

Fornal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy na świecie. Przyjmujący zasłużył na to miano nie tylko przez wybitne osiągnięcia sportowe, ale również ze względu na swoją obecność w szeroko pojętych mediach społecznościowych. Były zawodnik JSW Jastrzębskiego Węgla obecnie reprezentuje barwy tureckiego Ziraat Bankasi Ankara. Jak się okazuje, to może jednak niedługo się zmienić.

Szeroko znany siatkarskiej publiczności Jakub Balcerzak podał na swoim koncie na platformie "X", że Fornal w przyszłym sezonie ma ponownie występować w PlusLidze.

"Według moich informacji, Tomasz Fornal w sezonie ligowym 2026/2027 będzie bronił barw aktualnego wicemistrza Polski Aluron CMC Warty Zawiercie!" - napisał Balcerzak.

Aluron CMC Warta to zespół, który już od kilku sezonów rywalizuje o najwyższe laury nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Najlepszym przykładem może być sezon 2024/2025, w którym "Jurajscy Rycerze" zostali wicemistrzami kraju, a także zajęli drugie miejsce w Lidze Mistrzów.

AA, Polsat Sport