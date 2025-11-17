Trwa mecz Polski i nagle się wydarzyło. Fatalne wieści przed barażami

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni mają zapewniony udział w marcowych barażach o awans na mundial. Żeby awansować na finałowy turniej, muszą najpierw przejść przez półfinał, a następnie wygrać finał.

Niestety, w meczu półfinałowym zabraknie jednego z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. Chodzi o Nicolę Zalewskiego, który w 18. minucie spotkania z Maltą obejrzał żółtą kartkę.

To jego drugie upomnienie w tych eliminacji - po raz pierwszy został ukarany w czerwcu w meczu z Finlandią (1:2).



Dwie żółte kartki oznaczają zawieszenie w kolejnym spotkaniu. Tym samym Zalewski nie zagra w półfinale baraży o MŚ 2026.



Relacja na żywo z meczu Malta - Polska.