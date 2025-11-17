Trwa mecz Polski i nagle się wydarzyło. Fatalne wieści przed barażami

Piłka nożna

Reprezentacja Polski gra z Maltą w ostatnim meczu eliminacji MŚ 2026. W 18. minucie żółtą kartkę obejrzał Nicola Zalewski. To fatalna wiadomość przed barażami.

Sędzia pokazuje żółtą kartkę piłkarzowi reprezentacji Polski w białej koszulce.
fot. PAP
Sędzia pokazuje żółtą kartkę Nicoli Zalewskiemu

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni mają zapewniony udział w marcowych barażach o awans na mundial. Żeby awansować na finałowy turniej, muszą najpierw przejść przez półfinał, a następnie wygrać finał.

 

Niestety, w meczu półfinałowym zabraknie jednego z najważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. Chodzi o Nicolę Zalewskiego, który w 18. minucie spotkania z Maltą obejrzał żółtą kartkę.

 

To jego drugie upomnienie w tych eliminacji - po raz pierwszy został ukarany w czerwcu w meczu z Finlandią (1:2).

Dwie żółte kartki oznaczają zawieszenie w kolejnym spotkaniu. Tym samym Zalewski nie zagra w półfinale baraży o MŚ 2026.

Relacja na żywo z meczu Malta - Polska.

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Albania - Anglia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 