Wymuszone zmiany w składzie Polaków! Na kogo postawi Urban?

Stawką poniedziałkowego spotkania na Malcie jest pierwszy koszyk przy losowaniu baraży. Jeżeli podopieczni Jana Urbana chcą uniknąć w drodze na mundial kogoś z trójki Włochy, Turcja i Ukraina, koniecznie muszą pokonać najbliższego rywala. Wówczas to pozwoli im utrzymać swoją pozycję w rankingu FIFA, co z kolei umożliwi rozstawienie przed marcowym graniem.

O tym, że konfrontacja z Maltańczykami wcale nie musi należeć do łatwych, przekonaliśmy się już na PGE Narodowym, gdy nasi piłkarze, jeszcze wtedy pod wodzą Michała Probierza, wymęczyli zwycięstwo 2:0. Do tego gospodarze poniedziałkowej rywalizacji przystąpią opromienieni wyjazdowym triumfem nad Finlandią 1:0. Polska w tym samym czasie zremisowała u siebie z Holandią 1:1.

W wyjściowym składzie na tamto starcie znaleźli się m.in. Jan Ziółkowski oraz Sebastian Szymański. Obu z nich tym razem zabraknie na boisku. Ten pierwszy pauzuje za żółte kartki, natomiast pomocnik Fenerbahce jest kontuzjowany. Dwie wymuszone zmiany sprawiają, że Urban wydeleguje do gry prawdopodobnie Przemysława Wiśniewskiego oraz Bartosza Slisza. Obaj z kolei wracają z zawieszenia za nadmiar kartoników.

Jeśli chodzi o pozostałe nazwiska, nie ma zaskoczeń. Można było spekulować, czy Urban ponownie postawi w bramce na Kamila Grabarę, który nie zaliczył zbyt dobrego meczu z "Oranje", ale i jego zmiennik Bartłomiej Drągowski nie jest też w optymalnej formie. Przypomnijmy, że podstawowy golkiper naszej kadry Łukasz Skorupski jest kontuzjowany.

Innym dylematem mógłby być Zalewski. Bynajmniej, nie chodzi o jego formę, ale o zagrożenie pauzowaniem w barażach za żółte kartki. Skrzydłowy Atalanty musi zatem pilnować się na Malcie, aby uniknąć absencji w marcowym półfinale.

Początek spotkania Malta - Polska o godz. 20:45.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Maltą:

Kamil Grabara — Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski — Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś — Jakub Kamiński, Nicola Zalewski — Robert Lewandowski

