Zrobił furorę na Wimbledonie. Teraz niespodziewanie zakończył karierę

Rok 2025 był ostatnim w gronie zawodowych tenisistów dla Christophera Eubanksa i Austriaka Dennisa Novaka. O niespodziewanej decyzji można mówić szczególnie w przypadku pierwszego z nich. Amerykanin ma bowiem 29 lat i jeszcze w 2023 był na ustach wszystkich.

ZOBACZ TAKŻE: Przyjaźniła się ze Świątek. Później Polka nie miała dla niej litości

Mowa o jego występie w największym i najbardziej prestiżowym turnieju na świecie - Wimbledonie. Eubanks zrobił wtedy w Londynie prawdziwą furorę i dotarł do najlepszej ósemki, eliminując między innymi rozstawionego z "5" Greka Stefanosa Tsitsipasa.

Zaraz po rywalizacji na wimbledońskiej trawie Amerykanin ponownie dał o sobie znać. Zdobył jedyny w karierze tytuł w głównym cyklu, triumfując w imprezie rangi ATP 250 w Santa Ponca. Chwilę później awansował na najwyższą w karierze 29. lokatę w rankingu ATP.

W ostatnim czasie Eubanks łączył grę z pracą dziennikarza. W tej roli był obecny na US Open, komentował również mecze dla Tennis Channel. Był blisko związany ze swoimi rodakami: Coco Gauff, Benem Sheltonem i Francesem Tiafoe.

"Gdybyś powiedział temu chłopcu z południowej części Atlanty, że osiągnie wszystko, co osiągnął, nie uwierzyłby ci" - napisał Amerykanin w swoim oświadczeniu.

Novak natomiast najwyżej na światowych listach sklasyfikowany był w marcu 2020 roku. Plasował się wtedy na 85. pozycji. Najlepszy wynik w Wielkim Szlemie także zanotował na Wimbledonie - w 2018 zagrał w trzeciej rundzie.

"Jestem wdzięczny za wszystko, czego doświadczyłem w trakcie tej przygody. Dziękuję mojej rodzinie i dziewczynie za wsparcie" - czytamy w komunikacie Austriaka.