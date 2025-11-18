Spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin to zaległa potyczka 5. kolejki PlusLigi. Dotychczas lepiej radzą sobie siatkarze z Podpromia, którzy w tej kampanii jako jedyni są jeszcze niepokonani.

Podopieczni Massimo Bottiego w tabeli plasują na trzeciej lokacie z dorobkiem 13 punktów. Mają mecz mniej rozegrany od pierwszego Indykpolu AZS-u Olsztyn (15 pkt) i dwa od drugiego Aluronu CMC Warty Zawiercie (15 pkt).

ZAKSA natomiast otworzyła sezon od trzech porażek. W poprzednich dwóch spotkaniach zespół z Kędzierzyna-Koźla zakończył jednak impas i zanotował dwie wiktorie.

W tabeli ekipa prowadzona przez Andreę Gianiego z siedmioma punktami zajmuje dziewiąte miejsce, tuż za strefą play-off.

Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego starcia.

