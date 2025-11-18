Kibice zgromadzeni w Radomskim Centrum Sportu będą mieli okazję zobaczyć dwanaście zawodowych starć, w tym jedno w formule K-1, co czyni tę kartę walk jedną z najbardziej rozbudowanych w historii federacji.

Walką wieczoru będzie rewanżowy pojedynek Szymona Kołeckiego (12-2) z Marcinem "Bane" Łazarzem (17-10). Na szali tego starcia znajdzie się mistrzowski pas w kategorii półciężkiej (93 kg). Podczas gali Babilon MMA 53 44-latek przerwał swoją imponującą serię zwycięstw w MMA i przegrał z Łazarzem przez nokaut już w drugiej rundzie. Dla mistrza olimpijskiego z Pekinu będzie to ósmy występ pod szyldem Babilon MMA. Łazarz, były mistrz FEN i BAMMA, po raz trzeci wejdzie do klatki tej organizacji.

Po wielu latach do Babilon Promotion powróci Krzysztof Głowacki, dwukrotny mistrz świata WBO w kategorii junior ciężkiej. Zawodnik z Wałcza, który zakończył karierę bokserską z bilansem 36 walk - 32 zwycięstw (w tym 20 przed czasem) i 4 porażek, zmierzy się, w co-main evencie gali, w rewanżowym starciu z Francuzem Jordanem Nandorem. To będzie jego czwarty pojedynek w karierze na zasadach MMA. Wcześniej stoczył trzy walki podczas gal KSW - wygrał z Patrykiem Tołkaczewskim, przegrał z Dawidem Kasperskim, a pierwsze starcie z Nandorem zostało uznane jako nierozstrzygnięte (no contest).

Podczas gali w Radomiu zaprezentuje się także grono obiecujących zawodników, wśród nich Hubert Iracki (70 kg), Piotr Chudzik (84 kg), Ero Rushanyan (66 kg), Mateusz Wieczorek (77 kg) oraz Szymon Herrmann, który pozostaje jednym z czołowych pretendentów do tytułu mistrza wagi średniej. W kategorii piórkowej odbędzie się oficjalny eliminator do walki o mistrzowski pas z udziałem byłego czempiona Szymona Rakowicza oraz Adriana "Pitbulla" Wieliczko.

Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 55?

Transmisja gali Babilon MMA 55 w piątek 21 listopada od godziny 18.30 w Polsacie Sport Fight. Od 20.00 również w Super Polsacie. Cała gala również na Polsat Box Go.

KARTA WALK:

WALKI ZAWODOWE:

12) MMA / 93 kg / 5 x 5 min - Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)

11) MMA / 93 kg / 3 x 5 min - Krzysztof Głowacki (1-1) vs Jordan "The Sandman" Nandor (1-1)

10) MMA / 84 kg / 3 x 5 min - Szymon Herrmann (5-0) vs Arturs Ozolins (8-5)

9) MMA / 66 kg / 3 x 5 min - Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)

8) MMA / 77 kg / 3 x 5 min - Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)

7) MMA / 66 kg / 3 x 5 min - Ero Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-1)

6) MMA / 84 kg / 3 x 5 min - Kamil Mękal (3-3) vs Konstanty "Kostek" Ruśniak (1-0)

5) MMA / 70 kg / 3 x 5 min - Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)

4) K1 87 kg / 3 x 3 min - Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)

WALKI SEMI-PRO:

3) MMA/ 66 kg / 3 x 3 min - Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki

2) MMA / 70 kg / 3 x 3 min - Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz

1) MMA / 77 kg / 3 x 3 min - Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz