Baraże MŚ 2026: Podział na koszyki. Z kim zagra Polska?

Już przed ostatnią kolejką było praktycznie przesądzone, że z pierwszego miejsca awans na mundial wywalczy Holandia, a kadra Jana Urbana zajmie drugą lokatę, oznaczająca występ w marcowych barażach. Biało-Czerwoni tracili bowiem do drużyny Ronalda Koemana trzy punkty i mieli znacznie gorszy od nich bilans bramkowy, a w eliminacjach MŚ właśnie to kryterium jest najważniejsze w przypadku równej liczby punktów.

Tak też faktycznie się stało. Polska pokonała Maltę 3:2, a Holandia ograła Litwę 4:0. Tym samym "Oranje" - z 20 punktami na koncie - zajęli pierwsze miejsce. Biało-Czerwoni zgromadzili 17 "oczek" i uplasowali się na drugiej pozycji.



Holandia jest już pewna awansu na MŚ. Podobnie jak 30 innych drużyn z eliminacji, a także trzy kraje-gospodarze. Na mundialu łącznie wystąpi 48 zespółów. Zostało więc 14 wolnych miejsc. Aż dziewięć z nich przypadnie Europie.

Baraże o MŚ 2026. Koszyki

Europejskie baraże będą dwustopniowe. Najpierw odbędą się półfinały, a później finały. Wszystkie konfrontacje przybiorą formę jednego meczu, bez rewanżu.



O tym, kto z kim zagra w barażach, zadecyduje losowanie koszyków. Te nie są jeszcze w pełni znane, ponieważ we wtorek odbędą się ostatnie mecze eliminacyjne, które mogą wpłynąć na ostateczny podział.



Na razie - stan na poranek 18 listopada - koszyki wyglądają następująco:



Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk 2: Walia, Szkocja, Słowacja, Czechy

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Płn., Irlandia Płn

Baraże o MŚ 2026. W którym koszyku Polska?

Polska nie jest jeszcze pewna pozostania w pierwszym koszyku. Nasza reprezentacja jest zależna od wyników innych meczów. W skrócie: musimy trzymać kciuki za faworytów.

W naszym interesie jest, aby Duńczycy i Austriacy (grający odpowiednio ze Szkotami i Bośniakami) wygrali i awansowali bezpośrednio na mundial. W przeciwnym wypadku kadra Jana Urbana spadnie do drugiego koszyka.

Baraże o MŚ 2026. Kiedy losowanie?

We wtorek zakończą się eliminacje. Dwa dni później, w czwartek, odbędzie się losowanie baraży.

Ceremonia będzie miała miejsce w szwajcarskim Zurychu. Początek o godzinie 13:00.

Baraże o MŚ 2026. Kiedy zagra Polska?

Półfinały zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku.

Jeśli Polska wygra swój półfinał i wywalczy awans do finału, decydujący mecz o awans na MŚ podopieczni Jana Urbana rozegrają 31 marca. Wówczas poznamy komplet drużyn, które wywalczyły awans na mundial.

Eliminacje MŚ 2026: Gdzie oglądać mecze?

We wtorek odbędą się kluczowe z punktu widzenia Polski mecze eliminacji MŚ 2026. Spotkanie Szkocja - Dania pokażemy w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Konfrontację Austrii z Bośnią i Hercegowiną będzie natomiast można obejrzeć w Polsacie Sport 3, a także online na Polsat Box Go.

Pełen plan transmisji na wtorek 18 listopada można sprawdzić TUTAJ.