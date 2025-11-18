Belgia w półfinale Pucharu Davisa
Tenisiści Belgii awansowali do półfinału rozgrywek o Puchar Davisa, wygrywając z Francją 2:0. Ich kolejnymi rywalami będą Włosi lub Austriacy. Finałowy turniej, z udziałem ośmiu najlepszych drużyn, rozpoczął się we wtorek w Bolonii.
Niżej notowani w rankingu ATP Belgowie Raphael Collignon (86.) i Zizou Bergs (43.) pokonali - odpowiednio - Corentina Mouteta (35.) oraz Arthura Rinderknecha (29.). W tej sytuacji odwołano grę podwójną.
Na środę zaplanowano mecz Włochy - Austria, natomiast w czwartek odbędą się pozostałe ćwierćfinały: Hiszpania - Czechy oraz Argentyna - Niemcy.
Z występu w Bolonii zrezygnowali dwaj najlepsi obecnie tenisiści świata - Hiszpan Carlos Alcaraz i Włoch Jannik Sinner.
Wyniki:
Francja - Belgia 0:2
Corentin Moutet - Raphael Collignon 6:2, 5:7, 5:7
Arthur Rinderknech - Zizou Bergs 3:6, 6:7 (4-7)
