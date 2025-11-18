Belgia w półfinale Pucharu Davisa

Niżej notowani w rankingu ATP Belgowie Raphael Collignon (86.) i Zizou Bergs (43.) pokonali - odpowiednio - Corentina Mouteta (35.) oraz Arthura Rinderknecha (29.). W tej sytuacji odwołano grę podwójną.

Na środę zaplanowano mecz Włochy - Austria, natomiast w czwartek odbędą się pozostałe ćwierćfinały: Hiszpania - Czechy oraz Argentyna - Niemcy.

Z występu w Bolonii zrezygnowali dwaj najlepsi obecnie tenisiści świata - Hiszpan Carlos Alcaraz i Włoch Jannik Sinner.

Wyniki:

Francja - Belgia 0:2

Corentin Moutet - Raphael Collignon 6:2, 5:7, 5:7

Arthur Rinderknech - Zizou Bergs 3:6, 6:7 (4-7)



Transmisje Pucharu Davisa na sportowych antenach Polsatu.