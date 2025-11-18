Błyskawiczne zwycięstwo Chemika! Policzanki rozgromiły rywalki

Od samego początku spotkania gospodynie dyktowały warunki i kontrolowały przebieg gry. Już na starcie narzuciły swoje tempo przeciwniczkom i zdecydowanie zmierzały do wygrania pierwszej partii. Rywalki popełniały liczne niewymuszone błędy, zarówno w polu serwisowym, jak i w ataku, co przełożyło się na niski procent skuteczności w ofensywie w porównaniu z województwa zachodniopomorskiego. Ostatecznie pierwszego seta policzanki zakończyły triumfem 25:20.

Druga partia była już wyraźnie zdominowana przez zespół Chemika. Siatkarki z Polic prowadziły przez całego seta i narzucili rywalkom wysokie tempo gry. Podopieczne trenera Wojciecha Kurczyńskiego nie były w stanie odpowiedzieć na nacisk ze strony gospodyń. Set zakończył się wynikiem 25:15. W trzeciej partii obraz gry nie uległ zmianie - policzanki utrzymały przewagę od początku do końca i ostatecznie wygrały cały mecz.

MVP spotkania została Katarzyna Partyka, rozgrywająca zespołu jedenastokrotnych mistrzyń Polski.

Dzięki temu zwycięstwu siatkarki Chemika awansowały o jedno miejsce w tabeli Tauron Ligi. Obecnie plasują się na siódmej pozycji. Triumf ten jest szczególnie istotny dla ekipy trenera Michora, gdyż przełamał serię trzech kolejnych porażek.

Rywalki z Wrocławia z kolei wciąż mają na koncie jedno zwycięstwo, lecz dzięki dwóm przegranym tie-breakom zgromadziły na swoim koncie pięć punktów i zajmują dziewiątą lokatę. Ich jedyne zwycięstwo odniosły nad beniaminkiem - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław 3:0 (25:20, 25:15, 25:16).

Lotto Chemik Police: Weronika Gierszewska, Maja Koput, Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł, Katarzyna Partyka, Kinga Różyńska - Agata Nowak (libero) - Eliza Ropela-Puzdrowska.

#VolleyWrocław: Natalia Dróżdż, Diana Frenkewycz, Emilia Kaczmarzyk, Aimee Lemire, Martyna Łazowska, Sara Wąsiakowska - Martyna Wysoczańska (libero) - Aleksandra Gancarz.

ŁO, Polsat Sport