ENBL: Dziki Warszawa - KB Go+ Peja. Relacja live i wynik na żywo

Dziki po porażce w pierwszej kolejce ENBL z Rigas Zelli (91:93) zanotowali dwa zwycięstwa z rzędu. Wygrali z Newcastle Eagles 91:68, a następnie w imponującym stylu pokonali BK Olomoucko, triumfując 101:55. Warto przypomnieć, że w ubiegłym sezonie ekipa z Warszawy zaszła do półfinału tych rozgrywek, a następnie triumfowała w meczu o trzecie miejsce.





KB Go+ Peja to drużyna z Kosowa, która w minionej kolejce pokonała Spartaka Pleven 96:81. Tym samym odnieśli oni swoje pierwsze zwycięstwo w tej kampanii ENBL, wcześniej bowiem przegrali spotkania z Rigas Zelli (72:83) i BC Dubrava (83:98).

Obie drużyny nie miały okazji wcześniej ze sobą rywalizować.





Relacja live i wynik na żywo meczu Dziki Warszawa - KB Go+ Peja na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

ST, Polsat Sport