EuroCup: WKS Śląsk Wrocław - Bahcesehir Istanbul na żywo. Relacja live i wynik online

Trudne zadanie czeka wrocławian w 8. kolejce Pucharu Europy. Podopieczni łotewskiego trenera Ainarsa Bagatskisa podejmą lidera tabeli grupy A (bilans 6-1) Bahcesehir Stambuł z Mateuszem Ponitką. Gwiazdą tureckiej drużyny jest Amerykanin Malachi Flynn, były gracz NBA (223 mecze), który przeszedł do historii rozgrywek za oceanem jako jeden z trzech zdobywców 50 punktów jako rezerwowy (obok Nicka Andersona i Jamala Crawforda). Dokonał tego jako zawodnik Detroit Piston w meczu z Atlanta Hawks (przegranym 113:121) 4 kwietnia 2024.

Wrocławianie mają bilans 3-4, a w ostatniej kolejce pokonali we własnej hali Veolię Hamburg 92:81. W tej samej kolejce Bahcesehir był lepszy w salonikach od Arisu, prowadzonego przez trenera polskiej reprezentacji Igora Milicica (86:76).



Relacja live i wynik na żywo meczu WKS Śląsk Wrocław - Bahcesehir Istanbul na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

ST, PAP