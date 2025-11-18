Faza grupowa eliminacji MŚ 2026 zakończona! Znamy kolejnych uczestników mundialu

W grze o pozostałe cztery miejsca dla Europy jest jeszcze 16 drużyn, w tym Polska. Rozstrzygnięcia zapadną w dwustopniowych barażach w marcu przyszłego roku.

Z perspektywy reprezentacji Polski i jej rozstawienia w losowaniu baraży najważniejszy okazał się mecz na szczycie grupy C w Glasgow, prowadzony przez... polskiego arbitra Szymona Marciniaka. Gospodarze musieli wygrać i wygrali 4:2. Wynik ten skazał Duńczyków na baraże, a Polaków wypchnął z pierwszego koszyka przed czwartkowym losowaniem baraży.

Marciniak podyktował w drugiej połowie rzut karny dla Duńczyków, po którym objęli prowadzenie (2:1), i pokazał czerwoną kartkę Rasmusowi Kristensenowi, co zmusiło gości do gry w osłabieniu przez ponad pół godziny. Zwycięskie gole już w doliczonym czasie gry strzelili Kieran Tierney (90+3.) oraz Kenny McLean (90+9.).

Ciekawie było w Wiedniu, gdzie prowadząca w grupie H Austria z trudem zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1:1. Goście prowadzili od 12. minuty po trafieniu Harisa Tabakovica. Wyrównał dopiero w 78. Michael Gregoritsch, zapewniając Austriakom awans.

Mistrzowie Europy Hiszpanie na zakończenie błyskotliwych w ich wykonaniu eliminacji zremisowali w Sewilli z Turcją 2:2, tracąc pierwsze punkty i bramki. Turcy, którzy wystąpią w barażach, częściowo zrehabilitowali się za upokarzającą porażkę 0:6 we wrześniu w Konyi.

Belgowie mogli postawić kropkę nad i już w sobotę, ale niespodziewanie zremisowali na wyjeździe z Kazachstanem 1:1. We wtorek dopięli swego, gromiąc w Liege najsłabszy w grupie Liechtenstein 7:0.

Formalności dopełnili również Szwajcarzy, remisując na wyjeździe z Kosowem 1:1, choć mogli sobie pozwolić na porażkę nawet różnicą pięciu bramek.

Europa wyśle na mundial 16 przedstawicieli. Zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych awansowali bezpośrednio. Wcześniej osiągnęły cel Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Holandia oraz Niemcy.

Ekipy z drugich pozycji w grupach trafiły do baraży, podobnie jak cztery najlepsze z Ligi Narodów, którym nie powiodło się w kwalifikacjach. Utworzone zostaną cztery dwuetapowe ścieżki barażowe, które w marcu wyłonią ostatnich czterech uczestników ze Starego Kontynentu.

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą pierwszymi w historii z udziałem 48 reprezentacji. W ostatnich latach - od 1998 roku włącznie - występowały po 32 drużyny. Mecze rozgrywane będą między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

Wyniki wtorkowych meczów:

Austria - Bośnia i Hercegowina 1:1 (0:1)

Bramki: Michael Gregoritsch 78 - Haris Tabakovic 12.

Belgia - Liechtenstein 7:0 (3:0)

Bramki: Hans Vanaken 3; Jeremy Doku 34, 41; Brandon Mechele 52; Alexis Saelemaekers 55; Charles De Ketelaere 57, 59.

Białoruś - Grecja 0:0 (0:0)

Bułgaria - Gruzja 2:1 (2:0)

Bramki: Georgi Rusev 10, Filip Krastev 24 - Luka Lochoshvili 88.

Hiszpania - Turcja 2:2 (1:1)

Bramki: Dani Olmo 4, Mikel Oyarzabal 62 - Deniz Gul 42, Salih Ozcan 54.

Kosowo - Szwajcaria 1:1 (0:0)

Bramki: Florent Muslija 74 - Ruben Vargas 47.

Rumunia - San Marino 7:1 (3:1)

Bramki: Dante Rossi 13 (gol samobójczy), Stefan Baiaram 29, Dennis Man 42, Giacomo Valentini 57 (gol samobójczy), Ianis Hagi 76, Andrei Ratiu 82, Louis Munteanu 85 (rzut karny) - Nicolas Giacopetti 2.

Szkocja - Dania 4:2 (1:0)

Bramki: Scott McTominay 3, Lawrence Shankland 78, Kieran Tierney 90+3, Kenny McLean 90+9 - Rasmus Hojlund 56 (rzut karny), Patrick Dorgu 82.

Szwecja - Słowenia 1:1 (0:0)

Bramka: Gustav Lundgren 87 - Timi Elsnik 65.

Walia - Macedonia Północna 7:1 (3:1)

Bramki: Harry Wilson 18 (rzut karny), 75, 81 (rzut karny); David Brooks 21; Brennan Johnson 37; Daniel James 57, Nathan Broadhead 88 - Bojan Miovski 23.

PAP