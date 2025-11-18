Hat-trick w dziewięć minut! Były piłkarz Ekstraklasy zachwycił w reprezentacji (WIDEO)

We wtorek 18 listopada Cypr zmierzył się z Estonią w meczu towarzyskim. Takie spotkanie prawdopodobnie nie wzbudziłoby wielkich emocji wśród polskich kibiców. Mimo to obie reprezentacje postarały się, by o tym meczu było głośno.

W pierwszej kolejności spore zaskoczenie może wzbudzić wynik, jakim zakończyło się to starcie. W sumie padło bowiem sześć bramek, a szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Estonia, triumfując 4:2.

Co więcej, w reprezentacji Estonii zabłysnął Rauno Sappinen, który, chociaż pojawił się na murawie dopiero w 61. minucie, to strzelił gole w kolejno: 78., 83. i 87. minucie. Warto przypomnieć, że 29-latek w przeszłości występował na... polskich boiskach. W 2022 roku dołączył bowiem do Piasta Gliwice, a następnie został wypożyczony do Stali Mielec. W sumie w PKO BP Ekstraklasie zagrał 33 spotkania, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.

Cypr - Estonia 2:4 (1:1)

Bramki: Evangelos Andreou 16, Andronikos Kakoullis 48 - Erko Tougjas 44, Rauno Sappinen 78, 83, 87

Cypr: Joel Mall - Giannis Satsias (Antonio Foti 88), Stelios Andreou (Georgios Nikolas Angelopoulos 88), Nikolas Panagiotou, Kostas Pileas - Charalampos Kyriakou (Petros Ioannou 67), Hector Kyprianou (Ioannis Kousoulos 46), Ioannis Kosti (Charalampos Charalampous 67) - Evangelos Andreou, Ioannis Pittas, Andronikos Kakoullis (Nicolas Koutsakos 74)

Estonia: Karl Hein - Rasmus Peetson, Marten Kuusk (Karol Mets 80), Erko Tougjas, Michael Schjonning-Larsen - Martin Vetkal (Markus Poom 72), Kevor Palumets - Robi Saarma (Ioan Yakovlev 80), Rocco Robert Shein (Patrik Kristal 61), Vlasiy Sinyavskiy (Rauno Sappinen 61)- Marten-Chris Paalberg (Alex Tamm 61)

AA, Polsat Sport