Spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin to zaległa potyczka 5. kolejki PlusLigi. W tabeli oba zespoły plasują się w jej środku. Gospodarze z dorobkiem siedmiu punktów są na ósmej lokacie, natomiast goście z 10 "oczkami" na koncie zajmują szóstą pozycję. Bogdanka ma dotąd jednak rozegrany mecz więcej.

ZOBACZ TAKŻE: Niestety. Polscy siatkarze pożegnali się z mistrzostwami świata

Zarówno Jastrzębski, jak i Lublin udanie zainaugurowali rozgrywki PlusLigi. Podopieczni Andrzeja Kowala otworzyli sezon od dwóch wygranych, lecz później zanotowali serię trzech porażek. Przełamali ją ostatnio triumfem nad Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Ekipa prowadzona przez Stephane'a Antigę natomiast na start sięgnęła po trzy wiktorie i dołożyła do tego Superpuchar Polski. Miniony czas nie jest jednak udany dla broniących tytułu mistrzów Polski. W Jastrzębiu walczą o zakończeniu niekorzystnej passy trzech porażek.

JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego starcia.

Polsat Sport