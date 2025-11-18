Kontuzja polskiego piłkarza. Potrzebna będzie operacja

Kariera Żurkowskiego w ostatnim czasie wyhamowała na dobre. Polski pomocnik przez ostatnie pół roku rozegrał zaledwie sześć spotkań. Problemem Polaka są nawracające kontuzje, przez które wypadł z reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban zirytowany zachowaniem reprezentanta Polski. "To się nie powinno przydarzyć"

W poniedziałek 17 listopada jego klub Spezia ogłosił, że Polak przejdzie w najbliższym czasie operację kolana.

"Szymon Żurkowski przeszedł badania przed operacją stabilizacji więzadła pobocznego w prawym kolanie, które miał operowane w poprzednim sezonie" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Nie podano dokładnej daty powrotu Polaka, ale wiadomo, że treningi wznowi za kilka tygodni.

Żurkowski w ubiegłbym sezonie prawie cały sezon stracił na leczeniu kontuzji. Najpierw pierwsze pół roku leczył uszkodzony staw skokowy, żeby dwa miesiące później stawić czoła problemom z kolanem.

Polski pomocnik został powołany do kadry przez Czesława Michniewicza na mundial w Katarze. 7-krotny reprezentant Polski jest też pierwszym polskim piłkarzem, który strzelił hat-tricka we włoskiej Serie A.

JZ, Polsat Sport