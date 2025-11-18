Kto zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie? Plan transmisji meczów rewanżowych

W walce o awans do najlepszej ósemki pozostaje także norweski Storhamar Hamar i Grenoble z Francji, które w tej edycji Ligi Mistrzów grają z „dzikimi” kartami.

Awans do fazy pucharowej mistrza Norwegii i mistrza Francji był sporą niespodzianką. Storhamar Hamar w pierwszym meczu 1/8 finału podejmował fiński zespół Lukko Rauma i po dwóch tercjach gospodarze sensacyjnie prowadzili 2:0 po golach strzelonych przez Jacoba Berglunda i Austina Cangelosiego. W trzeciej tercji Finowie, którzy w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego pokonali na wyjeździe GKS Tychy 5:4, po golu strzelonym przez Leo Tuuvę na 48 sekund przed końcem meczu zdołali także zapewnić sobie wygraną w starciu z mistrzem Norwegii. Najpierw do remisu doprowadzili Alex Beaucage i Steven Jandric, a w końcówce meczu wygraną gościom zapewnił doświadczony kanadyjski obrońca Eric Gelinas i przed rewanżem u siebie w lepszej sytuacji wydają się być Finowie.

Bliscy sprawienia niespodzianki byli również mistrzowie Francji, którzy po dwóch tercjach remisowali u siebie z Frolundą 1:1. Wprawdzie prowadzili Szwedzi po bramce zdobytej przez Jacoba Petersona, ale pod koniec drugiej tercji do remisu doprowadził Aurelien Dair. Na początku trzeciej odsłony na prowadzenie ponownie wyszli „Indianie” z Goteborga po golu strzelonym przez Isaaca Heensa, a wynik meczu na 3:1 dla Frolundy ustalił w końcówce Linus Weissbach. Frolunda rywalizowała także w fazie zasadniczej z GKS-em Tychy i to spotkanie rozegrane na lodowisku mistrzów Polski wygrali 3:1 czterokrotni zwycięzcy Ligi Mistrzów. W składzie Grenoble nie było już Kamila Sadłochy, z którym mistrzowie Francji pod koniec października rozwiązali kontrakt. 26-letni napastnik do ekipy Les Bruleurs de Loups Grenoble dołączył już w trakcie rozgrywek i łącznie zdołał rozegrać siedem meczów. Wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, notując w nich dwie asysty. Polskimi akcentami w ekipie Grenoble pozostają dwaj obrońcy ze Szwecji: Alexis Binner, który w sezonie 2023/24 grał w STS Sanok i Pontus Englund, który w poprzednich rozgrywkach wywalczył wicemistrzostwo Polski z GKS Katowice. Kolejny świetny mecz w bramce Grenoble rozegrał Matija Pintarić, który obronił 30 strzałów. Słoweniec w sezonie zasadniczym zanotował 169 udanych interwencji, co dało mu drugie miejsce w tej klasyfikacji za naszym reprezentacyjnym bramkarzem Tomasem Fucikiem z GKS-u Tychy.

„Lwy” na remis w szalonym spektaklu!

Świetny mecz obejrzeli kibice w Swiss Life Arenie w Zurychu, gdzie broniący tytułu ZSC Lions rywalizował z Kaupą Kuopio. Gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce zdobytej w przewadze, a jej autorem był Willy Riedi. Finowie jeszcze w pierwszej odsłonie zdołali odpowiedzieć dwoma trafieniami. Najpierw do remisu doprowadził Andreas Okany, a potem gola na 2:1 dla strzelił Tuukka Korkiakoski. W drugiej tercji za sprawą Andy’ego Andreoffa i Denisa Malgina prowadzenie odzyskali obrońcy tytułu. W ostatnich dwudziestu minutach zespół z Kuopio wyszedł na prowadzenie 4:3 dzięki bramkom zdobytym przez Aleksiego Klemettiego (w przewadze) i ponownie na listę strzelców wpisał się Okany. Ostatnie słowo należało do graczy ZSC, a dokładniej Svena Andrighetto, który na niespełna sześć minut przed końcem meczu strzelił gola w przewadze doprowadzając do remisu 4:4. W całym meczu oba zespoły oddały łącznie 86 strzałów (23 celne ZSC Lions, a 20 ekipa Kalpy).

Zacięte mecze rewanżowe możemy spodziewać się także w starciach Ilves Tampere z Pinguins Bremerhaven i SC Bern z Brynas Gavle.

Najbliżej awansu do ćwierćfinału są zespoły Lulei HF, EV Zug i ERC Ingolstadt. Były klub Wojciecha Stachowiaka pokonał RB Salzburg 6:2 i przed rewanżem w Austrii jest w bardzo dobrej sytuacji. Mistrz Szwecji Lulea HF, który w fazie zasadniczej nie bez problemów pokonał na wyjeździe GKS Tychy 3:2, w pierwszym spotkaniu 1/8 finału zaskakująco łatwo wygrał z mistrzem Czech Kometą Brno aż 6:1, choć po 40 minutach był remis 1:1. Zresztą pierwszego gola dla Komety strzelił już w 104. sekundzie David Moravec, a na początku drugiej tercji wyrównał Anton Levtchi. W ostatnich dwudziestu minutach Szwedzi zaaplikowali rywalom aż pięć bramek i wydaje się, że rewanż powinien być już tylko formalnością.

To nie był udany czas dla klubów czeskich, bo swój pierwszy mecz w 1/8 finału wysoko przegrała także Sparta Praga, która uległa na wyjeździe EV Zug aż 0:6, tracąc cztery gole już w pierwszych dwunastu minutach meczu. Wszystko na to wskazuje, że Sparta zakończy zmagania w Lidze Mistrzów już na pierwszej rundzie fazy pucharowej. Dla zespołu z Pragi to nie będzie jednak koniec rywalizacji na międzynarodowej arenie. Sparta pod koniec grudnia wystąpi w Pucharze Spenglera – najstarszym hokejowym turnieju na świecie. W rozgrywanym tradycyjnie w dniach 26-31 grudnia turnieju w Davos wystąpią także zespoły IFK Helsinki, Team Kanada, US CollegiateSelects, HC Fribourg-Gotteron i zespół gospodarzy, a więc HC Davos. Wszystkie mecze z tego turnieju pokażemy w sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Zestaw par 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie i wynik pierwszego meczu:

Lukko Rauma (Finlandia) - Storhamar Hamar (Norwegia) – pierwszy mecz 3:2 dla Lukko

Kometa Brno (Czechy) - Lulea HF (Szwecja) – pierwszy mecz 6:1 dla Lulei

Sparta Praga (Czechy) - EV Zug (Szwajcaria) – pierwszy mecz 6:0 dla EV Zug

Frolunda Goteborg (Szwecja) - Grenoble (Francja) – pierwszy mecz 3:1 dla Frolundy

SC Bern (Szwajcaria) - Brynas Gavle (Szwecja) – pierwszy mecz 2:1 dla SC Bern

Ilves Tampere (Finlandia) - Pinguins Bremerhaven (Niemcy) – pierwszy mecz 3:2 dla Ilves

Kalpa Kuopio (Finlandia) - ZSC Lions Zurych (Szwajcaria) – pierwszy mecz 4:4

RB Salzburg (Austria/ICE HL) - ERC Ingolstadt (Niemcy) – pierwszy mecz 6:2 dla ERC Ingolstadt

Do najlepszej ósemki awansuje ten zespół, który w dwumeczu będzie miał lepszy bilans od przeciwnika. Od fazy pucharowej obowiązuje zasada, że mecze 1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały rozgrywane są w formacie dwóch spotkań (mecz i rewanż). Jeżeli pierwsza konfrontacja zakończy się remisem, wówczas nie ma dogrywki czy rzutów karnych (tak było w meczu Kalpy Kuopio z ZSC Lions Zurych, który zakończył się wynikiem 4:4). O tym, kto awansuje decyduje łączny bilans dwóch spotkań. Jeżeli jest on remisowy (nie obowiązuje tutaj zasada bramek zdobytych na wyjeździe), sędziowie zarządzają dziesięciominutową dogrywkę do momentu strzelenia „złotego” gola, a każdy zespół gra w trzyosobowych formacjach. Jeżeli w dogrywce żadna z drużyn nie zdobędzie zwycięskiej bramki, wówczas wykonywanych będzie pięć serii rzutów karnych, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – egzekwowane one będą po jednej serii aż do wyłonienia zwycięzcy.

Plan transmisji meczów rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Wtorek (18 listopad):

Sparta Praga – EV Zug o 17:50 w Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go

Frolunda Goteborg – Grenoble, premiera o 23:00 w Polsacie Sport Premium 2

Środa (19 listopad):

Kalpa Kuopio – ZSC Lions Zurych o 17:20 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go

RB Salzburg – ERC Ingolstadt o 19:05 w Polsacie Sport Premium 1 online w Polsacie Box Go