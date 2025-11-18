Liga Mistrzów: Legia Warszawa - Rytas Wilno. Relacja live i wynik na żywo

Koszykarze Legii podejmą we wtorek na Torwarze w 5. kolejce Ligi Mistrzów FIBA lidera tabeli grupy A Rytas Wilno. Warszawianie, w przypadku udanego rewanżu za porażkę na wyjeździe 85:93, mogą zapewnić sobie awans do drugiego etapu rozgrywek, nawet bezpośredni.





Mistrz Litwy Rytas jest obecnie liderem z bilansem 3-1, a broniąca tytułu w Polsce Legia zajmuje drugie miejsce (2-2). Do drugiego etapu bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy ośmiu grup, a drużyny z miejsc 2-3 zagrają w parach w fazie play in w styczniu, do dwóch zwycięstw.





Koszykarze z Wilna są wiceliderami swoich krajowych rozgrywek (bilans 7-2), a w ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe BC Siaulai 105:100, mając najlepszego zawodnika w powołanym do kadry biało-czerwonych na eliminacje mistrzostw świata Jerricku Hardingu - 21 pkt i 5 asyst. Amerykanin z polskim paszportem (otrzymał go w sierpniu razem z Jordanem Loydem, który zagrał w Eurobaskecie), w pierwszym meczu przeciw Legii doznał fatalnie wyglądającego urazu, spadając na kark przy próbie wsadu piłki do kosza. Na szczęście skutki upadku nie okazały się poważne. Drugim strzelcem Rytas był syn Tomasa Masiulisa (mistrz Polski z Prokomem Sopot, obecnie trener Żalgirisu Kowno) - Gytis, który zdobył 20 pkt i miał pięć zbiórek.





Legia natomiast w ostatniej kolejce doznała pierwszej porażki w Orlen Basket Lidze we Wrocławiu ze Śląskiem 84:98, występując bez dwóch kontuzjowanych graczy - Amerykanina Benjamina Shungu i estońskiego środkowego Mathiassa Tass, którzy być może będą gotowi do gry we wtorek.





Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa – Rytas Wilno na Polsatsport.pl. Początek o 18:45.

ST,PAP