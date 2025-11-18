Ubiegłoroczny turniej w szwedzkim Ostersund okazał się ważnym momentem dla męskiej reprezentacji Polski w curlingu. W listopadzie 2024 roku zespół w składzie: Konrad Stych, Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza i rezerwowy Maksym Grzelka, wywalczył awans do najwyższej dywizji. W rundzie zasadniczej Polacy zanotowali pięć zwycięstw w siedmiu meczach, a w fazie pucharowej ograli kolejno Turcję i Irlandię. W finale przegrali z Duńczykami 2:5, ale oba zespoły miały już wtedy zapewniony udział w dywizji A.

Dla polskiej drużyny będzie to drugi start w tej dywizji. Wcześniej wystąpiła tam w 2018 roku, jednak zakończyła tamten turniej na ostatniej pozycji i spadła do niższej dywizji. W rywalizacji kobiet reprezentacja Polski również pokazała się z dobrej strony. Dotarła do półfinału turnieju w Ostersund, gdzie przegrała z Czeszkami 6:9 i utrzymała się w grupie B.

Najbliższe Mistrzostwa Europy odbędą się w Lohji w Finlandii w dniach 22-29 listopada. Polacy powalczą o miejsce w europejskiej czołówce. Mecze będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni wzięli niedawno udział w turnieju prekwalifikacyjnym do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026. Po niezwykle zaciętych spotkaniach (zwycięstwa z Tajwanem, Australią, Danią i Austrią oraz porażki z Nową Zelandią i z Filipinami) w rundzie eliminacyjnej, Polacy awansowali do fazy play-off i w decydującym meczu pokonali 7:6 po extra endzie (po dogrywce) Nową Zelandię i tym samym awansowali do kolejnej, decydującej fazy kwalifikacji. Turniej kwalifikacyjny ZIO w dniach 6-11 grudnia w Kanadzie.

Gdzie obejrzeć mecze Polaków na ME w curlingu?

Sobota, 22 listopada

13:25 - Polska - Dania (transmisja: Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go)

Niedziela, 23 listopada

7:55 - Polska - Norwegia (transmisja: Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

17:55 - Szwajcaria - Polska (transmisja: Polsat Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go)

Poniedziałek, 24 listopada

10:55 - Austria - Polska (transmisja: Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

18:55 - Polska - Włochy (transmisja: Polsat Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go)

Wtorek, 25 listopada

12:55 - Polska - Szwecja (transmisja: Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

Środa, 26 listopada

7:55 - Polska - Szkocja (transmisja: Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

17:55 - Czechy - Polska (transmisja: Polsat Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go)

Czwartek, 27 listopada

12:55 - Niemcy - Polska (transmisja: Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go)

Polsat Sport przeprowadzi także transmisje półfinałów mężczyzn w dywizji A, a do tego meczów o trzecie miejsce oraz finałów kobiet i mężczyzn.