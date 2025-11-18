"Najpiękniejsza piłkarka świata" okradziona! Wszystko pokazała na filmie

Dom Alishy Lehmann został okradziony. Szwajcarska piłkarka o całym zajściu poinformowała w swoich mediach społecznościowych. "Następnym razem posprzątajcie po sobie" - napisała.

W życiu Alishy Lehmann w ostatnim czasie doszło do sporych zmian. Najpierw Szwajcarka rozstała się z piłkarzem Juventusu - Douglasem Luizem, a w lecie tego roku zmieniła barwy klubowe. Ze "Starej Damy" przeniosła się do innego włoskiego zespołu - Como.

 

Nie tak początek przygody w nowej drużynie wyobrażała sobie Lehmann. Dom 26-latki został okradziony. Ta o wszystkim poinformowała w swoich mediach społecznościowych.

 

"Następnym razem, gdy okradniecie mój dom, proszę, posprzątajcie go" - napisała, zamieszczając także film i pokazując, w jakim stanie znajduje się jeden z pokojów.

 

Dom Alishy Lehmann został okradziony, piłkarka pokazała zniszczeniafot. Alisha Lehmann (Instagram)

 

Wiadomo również, że w sprawie włamania i kradzieży do domu Lehmann trwa śledztwo policji.

 

