"Nie można chcieć więcej". Co za spotkanie polskich sportowców!

Hubert Hurkacz i Jan Zieliński trenują razem na Mauritiusie. Polscy tenisiści spotkali się i w pięknych okolicznościach zagrali w golfa. Przy okazji zrobili sobie wspólne zdjęcie.

Hubert Hurkacz i Jan Zieliński na polu golfowym na Mauritiusie

Ostatni występ Huberta Hurkacza miał miejsce 11 czerwca podczas turnieju w 's-Hertogenbosch. Wtedy towarzyszyły mu problemy z plecami. Później wrocławianin przeszedł operację kolana. Następnie poinformował, że do końca sezonu już nie zagra.

 

28-latek nie porzucił jednak aktywności fizycznej. Wciąż dba o formę, a w wolnych chwilach realizuje się w swoim hobby - golfie. 

 

Jak się okazało, nie tylko on lubuje się w tym sporcie. Podczas pobytu na Mauritiusie towarzyszył mu inny znany tenisista, Jan Zieliński. Panowie rozegrali mecz na jednym z tamtejszych pól. Przy okazji zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, które trafiło na instastory deblisty. 

 

"Na Mauritiusie, ciesząc się czasem spędzonym na polu golfowym z przyjacielem. Nie można chcieć więcej. Dzięki za tę rundę" - napisał Zieliński na Instagramie. 

 

Hurkacz i Zieliński wezmą udział w United Cup, które rozpocznie się już piątego stycznia. 

