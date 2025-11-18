"Nie można chcieć więcej". Co za spotkanie polskich sportowców!

Ostatni występ Huberta Hurkacza miał miejsce 11 czerwca podczas turnieju w 's-Hertogenbosch. Wtedy towarzyszyły mu problemy z plecami. Później wrocławianin przeszedł operację kolana. Następnie poinformował, że do końca sezonu już nie zagra.

ZOBACZ TAKŻE: Polska w United Cup. Kiedy mecze? Wtedy zagrają Świątek i Hurkacz!

28-latek nie porzucił jednak aktywności fizycznej. Wciąż dba o formę, a w wolnych chwilach realizuje się w swoim hobby - golfie.

Jak się okazało, nie tylko on lubuje się w tym sporcie. Podczas pobytu na Mauritiusie towarzyszył mu inny znany tenisista, Jan Zieliński. Panowie rozegrali mecz na jednym z tamtejszych pól. Przy okazji zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, które trafiło na instastory deblisty.

"Na Mauritiusie, ciesząc się czasem spędzonym na polu golfowym z przyjacielem. Nie można chcieć więcej. Dzięki za tę rundę" - napisał Zieliński na Instagramie.

Hurkacz i Zieliński wezmą udział w United Cup, które rozpocznie się już piątego stycznia.

KP, Polsat Sport