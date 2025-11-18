Nie żyje 17-letnia mistrzyni Europy! Zginęła w ataku rakietowym

Sporty walki

W wyniku rakietowego ataku Rosjan na ukraińskie miasto Berestyn zmarła Karina Bachur. 17-latka była mistrzynią Ukrainy i Europy w kickboxingu.

Płonąca świeca w ciemności, symbol żałoby.
fot. PAP
Nie żyje Karina Bachur

We wtorek 18 listopada w ukraińskich mediach pojawiła się bardzo smutna wiadomość. Jak poinformował portal "nakypilo.ua" w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Berestyn zmarła Karina Bachur. 17-letnia zawodniczka była mistrzynią Ukrainy i Europy w kickboxingu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści. Mistrzyni olimpijska zmarła w wieku 28 lat

 

Według podanych informacji Bachur biegła do budynku, w którym znajdował się schron. Została jednak zraniona przez odłamki. Zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

 

Jak poinformował portal "nakypilo.ua" podczas ostrzału zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze, sklepy i kościół. Zdewastowana została także infrastruktura kolejowa i autobusowa.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKARINA BACHUNKICKBOXINGSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szymon Kołecki - Marcin Łazarz. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 