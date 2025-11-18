Nie żyje 17-letnia mistrzyni Europy! Zginęła w ataku rakietowym

We wtorek 18 listopada w ukraińskich mediach pojawiła się bardzo smutna wiadomość. Jak poinformował portal "nakypilo.ua" w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Berestyn zmarła Karina Bachur. 17-letnia zawodniczka była mistrzynią Ukrainy i Europy w kickboxingu.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalne wieści. Mistrzyni olimpijska zmarła w wieku 28 lat

Według podanych informacji Bachur biegła do budynku, w którym znajdował się schron. Została jednak zraniona przez odłamki. Zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak poinformował portal "nakypilo.ua" podczas ostrzału zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze, sklepy i kościół. Zdewastowana została także infrastruktura kolejowa i autobusowa.

AA, Polsat Sport