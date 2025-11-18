Nie żyje gwiazda piłkarskiej reprezentacji. Zdobył mistrzostwo Anglii

Tragiczne informacje napłynęły z Wysp Brytyjskich. Zmarł Rod Thomas, były piłkarz i reprezentant Walii. Mężczyzna miał 78 lat.

Nie żyje Rod Thomas
  • W wieku 78 lat zmarł były piłkarz, Rod Thomas 
  • Wiadomość o śmierci potwierdziły jego byłe kluby
  • Thomas grał m.in. w Swindon Town i Cardiff
  • Z Derby County zdobył mistrzostwo kraju
  • Wystąpił w 50 meczach reprezentacji Walii

O smutnej informacji poinformowały byłe zespoły Thomasa, m. in Derby County.

 

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego byłego zawodnika, Roda Thomasa, w wieku 78 lat. Hrabstwo Derby składa najgłębsze kondolencje i w tym trudnym czasie łączy się myślami z rodziną i przyjaciółmi Roda" - napisano w komunikacie klubu.

 

Walijczyk pierwsze kroki stawiał w drużynie Gloucester City. Później grał m.in. w Swindon Town, Derby County, z którym zdobył mistrzostwo Anglii, Cardiff czy Newport. Karierę zakończył po sezonie 1982/1983.

 

Thomas grał również w reprezentacji narodowej. Wystąpił w 50 meczach.

