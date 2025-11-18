Niestety. Polscy siatkarze pożegnali się z mistrzostwami świata

Polacy znakomicie poradzili sobie w fazie grupowej. Bez większych kłopotów zwyciężyli w dwóch setach Yanwei Wanga oraz Hongjun Du z Chin, a następnie w trzech partiach Christopha Dresslera i Philippa Wallera z Austrii. Na koniec w walce o pierwsze miejsce pokonali Lukasa Pfretzschnera i Svena Wintera.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek ŁKS! Nie brakowało emocji i zwrotów akcji

Awans z pierwszego miejsca w grupie miał sprawić, że Biało-Czerwoni trafią na teoretycznie mniej wymagającego rywala w 1/16 finału. Tak się jednak nie stało. David Ahman i Jonatan Hellvig to uznani szwedzcy siatkarze oraz aktualni mistrzowie olimpijscy, a falstart w fazie grupowej wcale nie stawiał ich na straconej pozycji.

Przed startem meczu chyba mało kto spodziewał się, że Szwedzi tak szybko wypracują sobie wysoką przewagę (1:6). Strata z początku seta nie okazała się jednak decydująca, bowiem Polakom udało się doprowadzić do remisu (12:12). Niestety, dobra passa Biało-Czerwonych nie wystarczyła na więcej. Rywale ponownie "odskoczyli" i wygrali premierową odsłonę 21:18.

To, co zaczęli w pierwszym secie, szwedzcy siatkarze kontynuowali w kolejnym. Ich prowadzenie było niższe (9:6), ale wystarczyło, by ze spokojem prowadzić grę. Bryl i Łosiak nie byli w stanie zdobywać zbyt wielu punktów przy swojej zagrywce, a to była jak woda na młyn dla Szwedów. W końcówce Polacy jeszcze poderwali się do walki (19:18), ale strata okazała się zbyt duża. Reprezentanci Polski przegrali tę partię 18:21 i pożegnali się z turniejem.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przypomnijmy, że Bryl i Łosiak na poprzednim czempionacie wywalczyli brązowe medale.

W niedzielę po trzech porażkach z globalnym czempionatem pożegnały się debiutujące w nich Natalia Okła i Urszula Łunio.

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn do rywalizacji o medale przystąpiło po 48 par.

Mistrzostwa świata zakończą się 23 listopada.

Michał Bryl/Bartosz Łosiak - David Ahman/Jonatan Hellvig 0:2 (18:21, 18:21)

KP, Polsat Sport